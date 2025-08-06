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Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar

Suriye'de Dürziler ve YPG'nin yanı sıra Esad rejiminin kalıntıları Lazkiye- Tartus hattında ayaklanma çıkarmak için fırsat kolluyor. Maruni Aziz İlyas Kilisesi'ne terör saldırısı hazırlığında olan Esad arttığı Şebbihalar kıskıvrak yakalandı. Şebbihalardan birinin üzerinden Atatürk baskılı tişört çıktı. Şebbihaların Atatürk'ü maske olarak kullanıp saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkma planı elinde patladı.

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Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar
Esad ve Baas rejimi zulmünden kurtulan Suriye, yeniden ayağa kalkıp üniter bütünlüğünü tesis etmeye çalışırken bir yandan da iç karışıklıklarla mücadele ediyor.

İsrail'in kışkırtmasıyla ayaklanan Dürziler, özerklik isteyip Süveyda'yı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyini ve doğusunu işgal altında tutan YPG, Şam'la imzaladığı mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmek için ayak diriyor. YPG'liler "adem-i merkeziyetçi" yönetim istiyor.

Diğer yandan Esad rejiminin kalıntıları Lazkiye- Tartus bölgesinde ayaklanma çıkarmak için fırsat kolluyor.



KİLİSEYİ KANA BULAYACAKLARDI!

Son olarak Tartus'ta çok tehlikeli ve kanlı bir provokasyon Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından engellendi. El-Kharibat köyündeki Maruni Aziz İlyas Kilisesi'ne terör saldırısı hazırlığında olan Esad arttığı Şebbihalar kıskıvrak yakalandı.

ŞEBBİHALARDAN ATATÜRK TİŞÖRTÜYLE SİNSİ PROVOKASYON!

Kiliseye saldıracakken yakalanan Şebbihalardan birinin üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişört çıktı.



Böylelikle Atatürk tişörtünü kasıtlı ve maksatlı bir şekilde giyen teröristlerin saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkma planı elinde patladı.





Konuya ilişkin Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel Görev Gücü, iyi planlanmış bir pusu ve yakın takip ve gözetimin ardından, eski rejimin kalıntılarıyla bağlantılı bir haydut grubunun iki üyesini tutukladı. İki adam, Tartus kırsalındaki Safita bölgesindeki El-Kharibat köyündeki Maruni Aziz İlyas Kilisesi'ne terör saldırısı düzenlemek üzere yola çıkmıştı" ifadelerine yer verildi.
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