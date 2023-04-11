Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.04.2023 02:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2023 02:42
    ABONE OL

    İYİ Parti'de 'Avrupai' kopuş! Yönetim olarak istifalarını sundular: 'İP'in ucu kaçtı tablo vahim...

    7'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti'de liste krizi sonrası kopuşlar sürüyor... Aytun Çıray'ın "Oylarımız baraj altına düştü" diyerek istifasını sunmasının etkileri sürerken Akşener'e partisinin Avrupa ayağından da darbe geldi. Avrupa İYİ Parti Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ercüment Atilla Çelik, kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığı ve yok sayılmaları nedeniyle yönetim olarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    İYİ Parti Avrupa’da istifa depremi

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.

    AYTUN 'ÇIRAY'I YAKTI: OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM
    İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Genel Başkan Meral Akşener'i bombaladı. Temayül yoklamasında yapılan usulsüzlükleri hatırlattı. Partinin oy oranının da barajın altına düştüğü itirafını yaptı.

    İP'Lİ DEMRE BELEDİYE BAŞKANI DA 'HİLE HURDA VAR' DEYİP İSTİFASINI VERDİ
    İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'deki kopuşlar da sürüyor.

        Bu kapsamda, Avrupa İYİ Parti Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ercüment Atilla Çelik, kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığı ve yok sayılmaları nedeniyle yönetim olarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

        Çelik, "Bizlere yapılan, haksızlık ve adaletsizlik karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getirirken, bizlere yapılan haksızlığı ve yok sayılmışlığı hiç bir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanarak İYİ Parti yönetimini topa tuttu.


        "İYİ PARTİ BUNLARI GÖRMEZDEN GELDİ"
        Öte yandan İyi Parti'den milletvekili adayı olarak duyurulan 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar ile Yalova'dan 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun partiden ve adaylıktan istifa etti. Akpınar, "Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden, çocuklarımdan fedakârlık ederek emek verdiğim, ter akıttığım İyi Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelmiştir." dedi. Öte yandan Kırklareli'de İYİ Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı Hilmi Kahraman da adaylıktan istifa etti.



        İYİ PARTİ'DE VAHİM TABLO
        Ardına arkasına gelen istifalar, 'Baraj altına düştük' itirafları ve Akşener yönetimini hedef alan açıklamalarla İYİ Parti'nin içerisine düştüğü durumun vehameti bir kez daha gözler önüne serildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP, HDPKK ile ittifakın diyetini bölücükle ödeyecek
        Haberler Güncel İYİ Parti'de 'Avrupai' kopuş! Yönetim olarak istifalarını sundular: 'İP'in ucu kaçtı tablo vahim...
            loading
            SON DAKİKA