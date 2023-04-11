İYİ Parti'de 'Avrupai' kopuş! Yönetim olarak istifalarını sundular: 'İP'in ucu kaçtı tablo vahim...





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'deki kopuşlar da sürüyor.



Bu kapsamda, Avrupa İYİ Parti Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ercüment Atilla Çelik, kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığı ve yok sayılmaları nedeniyle yönetim olarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Çelik, "Bizlere yapılan, haksızlık ve adaletsizlik karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getirirken, bizlere yapılan haksızlığı ve yok sayılmışlığı hiç bir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanarak İYİ Parti yönetimini topa tuttu.