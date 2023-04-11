İYİ Parti'de 'Avrupai' kopuş! Yönetim olarak istifalarını sundular: 'İP'in ucu kaçtı tablo vahim...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.
AYTUN 'ÇIRAY'I YAKTI: OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM
İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Genel Başkan Meral Akşener'i bombaladı. Temayül yoklamasında yapılan usulsüzlükleri hatırlattı. Partinin oy oranının da barajın altına düştüğü itirafını yaptı.
İP'Lİ DEMRE BELEDİYE BAŞKANI DA 'HİLE HURDA VAR' DEYİP İSTİFASINI VERDİ
İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.