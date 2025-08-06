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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin konuşan Çelik, "Komisyonun odağı PKK'nın feshidir" dedi. Sahte diploma ve e-imza olaylarının devlet kurumları tarafından 1 yıl önce fark edildiğini belirten Çeliki "Sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız." ifadelerini kullandı. Çelik PKK'nın uzantığı YPG'yi de uyardı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı buluşmaları adıyla yeni bir safhayı başlatıyoruz. 8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır.

SAHTECİLER SÖKÜLÜP ATILACAK
Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Takvim.com.tr)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Takvim.com.tr)

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz.

KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANMALI
Filistin ve Gazze konusunu yakından takip ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda, oraya gönderdiğimiz yardımlar, Güney Afrika ile dahil olduğumuz dava ve tüm bunlar Siyonist soykırım şebekesine karşı en etkili stratejiyi ortaya koyan somut eylemlerdir. Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken katliam şebekesinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Bunların Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir. Bunların soykırım suçundan hesap vermeli. Bunları cesaretlendiren herkes Nazi eylemleri ile yüzleşmek zorunda kalacak. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkürümüzü iletiyoruz.

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