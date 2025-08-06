AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş (AA)

Bu hedefin, "kuru bir cihangirlik anlayışı" olmadığını vurgulayan Büyükgümüş, "Dünyada daha adil, daha hesap verilebilir bir sistemin, ekonomiden savunmaya kadar küresel bir yapılanmanın Türkiye'nin öncülüğünde gelişmesini savunuyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÖZEL MEKTUBU ULAŞTIRILACAK

Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının genel merkezinden mahalle teşkilatlarına kadar her kademede büyük bir kararlılıkla ve adanmışlıkla yapmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Buluşmalar kapsamında genel merkez kadın kolları teşkilatlarının da yoğun şekilde şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri gerçekleştireceğini belirten Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Biz burada 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini, öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak. Onların duasını, onların göstermiş olduğu Türkiye'nin geleceği bakımından, varlığı bakımından yüksek fedakarlığı hem bir kez daha tazimle bu manada teyit etmiş olacağız. Hem de yapacağımız çalışmaların ana fikrini bizzat oradaki aktörlerimizle inşallah şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birinci elden paylaşıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da onlara mesajını iletmiş olacağız."

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatmak üzere teşkilat olarak sahada olacaklarını söyledi. Acar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz meclisimizde Meclis Başkanımızın başkanlığında komisyonun ilk toplantısı gerçekleşmiş oldu. 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Biz de Cumhur İttifakı olarak, AK Parti tarafında teşkilat başkanlarımızın öncülüğünde toplumla buluşmak ve aslında arka planında detaylı bir şekilde vatandaşla hemhal olacak şekilde kafalardaki soru işaretleri ile cevabını bulmak istedikleri başlıkları mümkün olduğunca anlatmak üzere sahada olmaya gayret göstereceğimiz bir süreç."

Konuşmaların ardından Büyükgümüş ve Acar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin il ziyaretleri sonrası bir rapor hazırlanıp hazırlanmayacağını sorması üzerine Büyükgümüş, "Aktörlerimiz o illere gittiklerinde ayrı ayrı hem teşkilat başkanlığımıza hem de biz buradaki bilgileri bir rapor haline getirerek, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacağımız, bir geri dönüş ve saha bilgisinin hem partimiz söylemlerine hem de politika başlıklarımıza etki edeceği bir zemin oluşturmuş olacağız." dedi.

Büyükgümüş, gazetecilerin Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı özel mektubun detaylarına ilişkin sorusunu, şöyle cevapladı:

"Onların yüksek fedakarlıklarını, kahramanlıklarını tazimle iade ettiğimizi ifade eden bir mesajımız olacak. Bununla birlikte gazilerimiz var, onları da bizzat ziyaret etmiş olacağız. Onlara da bu manada saygılarımızı ifade etmiş olacağız. Ve Terörsüz Türkiye sürecimizin nasıl başladığını, neleri hedeflediğini, hangi şekilde ilerlediğini ayrıntılı bir şekilde burada ifade etmiş olacağız. Mektubumuzun da ana hatlarını hem bu kahramanlığın saygıyla bir kez daha iade edilmesi hem bu gösterilen fedakarlığın milletimizin varlığı bakımından ne kadar değerli olduğunun bir kez daha ifade edilmesi ve onlardan aldığımız fikirle, onlardan aldığımız istikametle yolumuza devam ettiğimizin bir kez daha vurgulanması şeklinde olacak."

MHP İLE ORTAK MİTİNG OLACAK MI?

"MHP ile ortak bir çalışmanız olacak mı?" sorusuna ise Büyükgümüş, şu cevabı verdi:

"İttifak siyaseti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gündemimize geldi ve biz hem ayrı siyasi partiler olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz hem de aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak belirli alanlarda ortak programlar gerçekleştiriyoruz. Burada aslında yapacağımız temel nokta hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti'miz bizim açımızdan sahadaki bu konudaki fikirler, görünürlük, aldığımız yanıtlar, bu yürüteceğimiz politika başlıklarına dair tespitler nasıl? Yaz aylarında bunları ayrıntılı bir şekilde gözlemlemek, tespitlerimizi yapmak, fikirlerimizi milletimizle paylaşmak ve onlardan alacağımız geri dönüşlere ulaşmayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye açısından eğer değerlendirecek olursanız komisyonda zaten birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çeşitli kanun başlıklarında ve politikalarda yine birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yerelde de Cumhur İttifakı olarak birlikte çalıştıklarına dikkati çeken Büyükgümüş, "Bunların ötesinde zaman zaman geçmişte ortak düzenlediğimiz mitingler oldu. Ortak açıklamalarımız, ortak bir şekilde irade göstermemiz gereken konularda ortak çalışmalarımız oldu. Tabii ki bu çalışmalar da önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Ama şu hal için planlanmış bir miting yahut ortak bir basın toplantısı, ortak bir saha çalışması planlamamız henüz yok. Yaz ayları boyunca sahadaki durumu, çalışmalarımızı değerlendirelim ve her iki tarafta liderlerine bunu ifade etmiş olurlar." diye konuştu.