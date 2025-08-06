AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bu hafta itibarıyla "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarına başlayacaklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler, bu konunun detaylarının milletimizle paylaşılması, dün itibarıyla başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak." dedi.
Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Büyükgümüş, 3 Kasım 2002'den bu yana ülkeye kazandırdıkları hizmet ve eserlerin millete doğrudan anlatılmasına önem verdiklerini belirterek, ağustos ve eylül aylarında da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yapılanları sahada anlatacakları bir program serisi başlatacaklarını aktardı.
Yaz ayları boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahada anlatılacağına işaret eden Büyükgümüş, ağustos ve eylül ayları itibarıyla 81 il, 973 ilçenin tamamında program yapacaklarını söyledi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi genel başkan yardımcıları ve bakanların başkanlığında heyetlerin illeri ziyaret edeceğini ifade eden Büyükgümüş, bu hafta itibarıyla "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarına başlayacaklarını bildirdi.
Büyükgümüş, AK Parti'nin, milletin odağında, büyük ve güçlü Türkiye davasının taşıyıcısı olma misyonunu bu faaliyetle bir kez daha perçinlemeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"O yüzden başlığımızı da 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' olarak seçtik. Ve bu inançla bu kararlılıkla sahada çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu ifade bizim açımızdan sadece bir çağrı değil. Sadece bir kuru siyasal retorik değil. Aynı zamanda ortak akılla milletimizin ortak iradesiyle ve yine milletimizin fikirlerinden aldığımız ilhamla belirlediğimiz ortak hedeflerimiz için siyaset yaptığımızın yeniden ifadesi olarak bu başlığı değerlendiriyoruz. Ve burada gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, mahalle teşkilatlarıyla yani görev fonksiyonu bakımından 360 derece her kademesinde büyük bir kararlılıkla ve adanmışlıkla bu programı icra etmeyi hedefliyoruz. Bu program çerçevesinde özel olarak, arkadaşlarımızın yürüteceği bazı faaliyetler de olacak."
Programın sonunda İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapanış etkinliği yapılacağını aktaran Büyükgümüş, "Burada da sivil toplum temsilcileriyle yine aynı şekilde muhtarlarımızla ve bu manada tüm siyasi aktörlerle İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız buluşmuş olacak." dedi.
Türkiye'nin gündeminde çok sayıda başlık bulunduğunu, dünyada önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman diliminde siyaset yaptıklarını dile getiren Büyükgümüş, "Bunun bilinciyle ve anlam çerçevesini kavrayarak bu programımızı da icra edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmeler, bu konunun detaylarının milletimizle paylaşılması, dün itibarıyla başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ"
En önemli gündemlerinin enflasyonda kalıcı düşüş ve refah artışı olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm bakanlarımız bu konuda bir seferberlik halinde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gayret gösteriyorlar. Biz de teşkilatlar olarak burada geldiğimiz noktayı, atacağımız adımları, ilerleyeceğimiz başlıkları bu program çerçevesinde milletimizle detaylı bir şekilde paylaşma imkanımız olacak." şeklinde konuştu.
Jeopolitik gelişmelerin, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Büyükgümüş, "Milli teknoloji hamlemiz, Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere dijital altyapıdan enerjiye kadar milli ve yerli imkanlarla yoluna devam etmesi konusundaki kararlılığımızı, bunun anlam ve çerçevesini yine milletimizle inşallah çok detaylı bir şekilde bu program çerçevesinde paylaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükgümüş, ziyaretlerde, bu yıl ilan edilen Aile Yılı ve nüfus politikaları gibi sosyal başlıkların da değerlendirileceğini kaydetti.
"HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ TÜRKİYE"
AK Parti'nin bu yıl, "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temasıyla saha çalışmalarını yürüteceğini dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:
"Biz bölgesinde ve küresel gelişmelerde büyük ve güçlü Türkiye'nin olması gerektiğine inanan bir kadro olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yol, hastane yaparken, eğitim, enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırırken tüm başlıklarda Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için çalışırken temel hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek."