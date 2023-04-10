Jahrein mahlaslı yandaş Ahmet Sonuç CHP'nin milletvekili aday listesini çok sert eleştirdi: Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. 7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP'li liste krizi ve kavgaların gölgesinde FETÖ'den, LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterildi.
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FETÖ'CÜ YÜKSEL TAKŞKIN 1. SIRADAN ADAY YAPILDI
Listedeki skandal isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın oldu. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.
CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.
CHP YANDAŞI İSYAN ETTİ AHMET SONUÇ İSYAN ETTİ
'CHP vekilleri Kandil kadrosu gibi ne düşünüyorsun?' sorusu üzerine CHP yandaşı olarak Twicht yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç çok sert konuştu.
"NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN"
Ahmet Sonuç, CHP'nin listesinden İzmir'de 1. sıradan aday olan FETÖ'cü Yüksel Taşkın'ı kastederek, "Gram umurumda değil yani. O kadar umurumda değil ki yani ne haliniz varsa görün. İzmir'den birinci sırada FETÖ'cü bir adam var. FETÖ karekök FETÖ bir herif yani. O zaman FETÖ'cülerin söylediği şeylerde doğru. Biz 15 Mayıs'ta Türkiye'ye dönüyoruz söylemleri de doğru" dedi.