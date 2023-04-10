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    • 11.04.2023 06:01
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    • 11.04.2023 06:01
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    Jahrein mahlaslı yandaş Ahmet Sonuç CHP'nin milletvekili aday listesini çok sert eleştirdi: Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?

    CHP'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesine yandaş isimlerden tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak CHP yandaşı olarak bilinen Jahrein mahlaslı Twicht yayıncısı Ahmet Sonuç çok sert eleştirdi. Yüksel Taşkın'ın CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterilmesini FETÖ'ye ışık yakmak olarak ifade eden Sonuç, “AK Parti gitsin önemli değil. FETÖ’cüler kıstırdığı zaman ama niye böyle oldu deme bana. Bunu istedik çünkü. Adamlar bildiğin FETÖ’cü eski Taraf gazetesi yazarını İzmir’den 1. sıra aday gösterdiler yani. Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir? Anlamı nedir anlatın yani ben anlıyım yani. Neden bu FETÖ’cüyü 1. sıradan aday gösterdiler amaç ne?” dedi.

    takvim.com.tr
    Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. 7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP'li liste krizi ve kavgaların gölgesinde FETÖ'den, LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterildi.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayın)

    FETÖ'CÜ YÜKSEL TAKŞKIN 1. SIRADAN ADAY YAPILDI
    Listedeki skandal isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın oldu. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.

    CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.



    CHP YANDAŞI İSYAN ETTİ AHMET SONUÇ İSYAN ETTİ
    'CHP vekilleri Kandil kadrosu gibi ne düşünüyorsun?' sorusu üzerine CHP yandaşı olarak Twicht yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç çok sert konuştu.



    "NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN"
    Ahmet Sonuç, CHP'nin listesinden İzmir'de 1. sıradan aday olan FETÖ'cü Yüksel Taşkın'ı kastederek, "Gram umurumda değil yani. O kadar umurumda değil ki yani ne haliniz varsa görün. İzmir'den birinci sırada FETÖ'cü bir adam var. FETÖ karekök FETÖ bir herif yani. O zaman FETÖ'cülerin söylediği şeylerde doğru. Biz 15 Mayıs'ta Türkiye'ye dönüyoruz söylemleri de doğru" dedi.



        "FETÖ'CÜLER ANANI KISTIRDIĞI ZAMAN…"
        'AK Parti gitsin salın' diyen bir kullanıcıya ise cevap veren Jahrein, "AK Parti gitsin önemli değil. FETÖ'cüler ananı kıstırdığı zaman ama niye böyle oldu deme bana. Bunu istedik çünkü. Adamlar bildiğin FETÖ'cü eski Taraf gazetesi yazarını İzmir'den 1. sıra aday gösterdiler yani. Bu FETÖ'ye ışık yakmak değilse nedir? Anlamı nedir anlatın yani ben anlıyım yani. Neden bu FETÖ'cüyü 1. sıradan aday gösterdiler amaç ne?" ifadelerini kullandı.



        "SES ÇIKARMAYACAKSINIZ, SES ÇIKARANI BASKILIYACAKSINIZ"
        "Bu listeleri bir amaçla yayınlıyorlar. Bakalım ne kadar tepki gelecek, ona göre belki sileriz diyorlar. Ama siz koyun olduğunuz için 'Ya AK Parti gitsin de ne olursa olsun' dediğiniz için FETÖ'cü adam İzmir'den 1. sıradan vekil olacak yani. Ses çıkarmayacaksınız, hatta ses çıkaranı baskılayacaksınız.



        "SOL OLDUĞUN ZAMAN BAZI ŞEYLERE SELAM ÇAKMAK ZORUNDASIN"
        "Şey var yani sol olduğun zaman bazı şeylere selam çakmak zorundasın. Sol olduğun zaman mesela, PKK'ya bir kere terör örgütü demeyeceksin. Diyemezsin! PKK terör örgütü değildir diyeceksin. Kürt halkının direnişi diyeceksin. HDP çok güzel diyeceksin"



            İŞTE TAŞKIN'IN KİRLİ FETÖ GEÇMİŞİ
            CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın kirli FETÖ geçmişini takvim.com.tr tek tek deşifre etmişti. İşte Taşkın'ın geçmişi...



            15 Ekim 2012'de Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e konuşan Taşkın'ın AK Parti ve FETÖ arasındaki farkı anlatırken kullandığı ifadeler bugün gelinen noktada nasıl bir rol üstlendiği ortaya koyuyor.

            "AK Parti'ye bugüne dek oy verip de şimdi ondan kaygı duyan kimler?" sorusunu cevaplayan Taşkın, AK Parti ve hükümeti eleştirerek FETÖ'cü ihanet örgütünü savunuyor. Taşkın, röportajda FETÖ için Türkiye'deki yerleşik düzenin, din ve milliyetçilikten daha önemli olduğunu belirtiyor. FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan ve o dönemlerde süregelen CHP'nin başını çektiği statükoyu savunan Taşkın, röportajda, "Gülen Cemaati mesela... AK Parti'nin siyasi yönelimlerinden, popülizm yapmasından ve toplumu din üzerinden kutuplaştırmasından çok rahatsızlar. Din ve milliyetçilik onlar için de çok önemli ama onlar için Türkiye'de müesses nizamın belli unsurları daha önemli. Onlar daha dengeciler. Aslında Gülenciler dinsel milliyetçilikle ulusaşırı dinamizm arasında sıkışan bir hareket."

            "AK Parti'nin Batı'ya dönük kesimleri bu kadar ötelenmesinden rahatsız oluyrolar. Gülen Cemaati AK Parti'nin Türkiye'de dindarlık ve laiklik kutuplaşmasını keskinleştireceğinden ürküyor ve bunu istemiyor. Çünkü Cemaat'in dünyaya verdiği projeksiyon ılımlı İslam. Ilımlı İslam üzerinden küresel gücünü elde etmiş bir hareketbu. Zaten bu yüzden de Mavi Marmara ve karikatür gibi olaylara tepkileri AK Parti'den hep daha sakin." ifadelerini kullanıyor.



            FETÖ'NÜN YAPILANMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR
            FETÖ'nün Türkiye'de nasıl etkin hale geldiğini açıklarken kullandığı alçak yöntemlerden bahsetmeyen Taşkın, hain örgütün yapılanmasını nasıl bildiğini bir nevi itiraf etti. Zira, Taşkın'ın terör örgütünün hareket kabiliyeti hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu, "Gülen Cemaati'nin küreselleşme süreçlerine uyumlanmak için gereken insan malzemesi, iktisadi güç, iletişim altyapısı ve ideolojik hazırlıkları da mevcuttu." ifadelerinden anlaşılıyor.

            ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
            Yazılarında ve kitabında FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Taşkın'ın bir makalesinde, örgütü başarılı bulduğunu belirtiyor. Taşkın, elebaşı Gülen'i post-modern bir şaman ilan ettiği yazısında, "Gülen Cemaati'nin başarısı da, burada değindiğimiz zorluklar karşısında kırılgan da olsa işleyen bir denge tutturabilmesinde. Cemaati dünyeviliğin dehlizlerinde gezinirken, onları hizmet yoluna sevk ederek, ama bunun yanında, kendisini çileci bir hayata hapsedip, izleyicilerinin yüklerini de sırtlanarak, arındırmak işi Gülen'e düşmektedir." ifadelerini kullanıyor.

                SAPKINLIK DERECESİNDE İFADELER
                FETÖ elebaşı Gülen'i peygamber seviyesine eş tutan Taşkın: "Cemaat dünyevileştikçe, Gülen kendisini daha fazla çileye vurmakta ve bu arındırma görevi, giderek daha büyük bir çaba gerektirmektedir. Gülen, cemaate büyüsünü veren, onları arındıran kişidir ama bu zorlu, sancılı işi, kendisinden başka ve sonra kimin yerine getirebileceği şüphelidir." diyerek sapkınlık derecesine varan ifadeleri kullandığı görülüyor.


                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda FETÖ ve PKK bağlantılı KHK'lıların tamamına görev iadesi yapılacağını açıklamıştı. Açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ'cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.


                MUTABAKAT METNİNE HDP İÇİN EKLENEN MADDELERİ SIRALADI
                Taşkın, 31 Ocak'ta katıldığı fondaş medya yayınında masanın gölge ortağı HDP'ye selam çakmış ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.

                KEMALİZMİ VE CHP'Yİ HEDEF ALMIŞTI | VİDEO İZLE

                KEMALİZMİ HEDEF ALMIŞTI
                Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme gelmişti. Taşkın o röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef alıyor. Taşkın, röportajında, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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                Gayrı milli koalisyon gayrı milli Saadet!
                Haberler Güncel Jahrein mahlaslı yandaş Ahmet Sonuç CHP'nin milletvekili aday listesini çok sert eleştirdi: Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?
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