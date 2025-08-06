Fenerbahçe , Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe , kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

TEK YENİLGİSİ VAR

Fenerbahçe Benfica'ya 3-2 yenilmişti (AA)

YENİ TRANSFERLER OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkabiliyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında oynama hakkına sahip.