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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler, Rotterdam'dan avantajlı skorla dönüp İstanbul'daki rövanşa rahat çıkmak ve seyircisiyle birlikte adını play-offlara yazdırmak amacında. Zorlu randevu öncesinde Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Feyenoord - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Feyenoord'a konuk oluyor. Jose Mourinho ve öğrencilerinin tek parolası galibiyet.

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Feyenoord - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fred (AA)Fred (AA)

İLK 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, IB Hwang, Q. Timber, Hadj Moussa, Ueda, L. Sauer

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Amrabat, Fred, İrfan Can, En-Nesyri, Oğuz

Fenerbahçe Rotterdam'dan zaferle dönmek amacında (İHA)Fenerbahçe Rotterdam'dan zaferle dönmek amacında (İHA)

GALİBİYETİ YENİLGİDEN FAZLA

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 39. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 39. maçını oynuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

Jhon Duran (İHA)Jhon Duran (İHA)

TEK YENİLGİSİ VAR

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe Benfica'ya 3-2 yenilmişti (AA)Fenerbahçe Benfica'ya 3-2 yenilmişti (AA)

YENİ TRANSFERLER OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkabiliyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında oynama hakkına sahip.

Robin van Persie (EPA)Robin van Persie (EPA)

FEYENOORD'DA TANIDIK BİR İSİM

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

Robin van Persie futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması giymişti (İHA)Robin van Persie futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması giymişti (İHA)

HEDEFİ DOĞUM GÜNÜNDE KAZANMAK

Karşılaşmanın oynandığı 6 Ağustos'ta doğan Hollandalı teknik adam, eski takımına karşı evinde alacağı galibiyetle birlikte 43. yaşını kutlamak amacında.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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