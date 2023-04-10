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    • 11.04.2023 01:42
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    CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. CHP'nin fonladığı Enver Aysever, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan milletvekili aday listeleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na çok sert yüklendi. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım" ifadelerini kullandı.

    CHP’nin fonladığı Enver Aysever’den liste tepkisi

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. Öte yandan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.



    LİSTELER AÇIKLANDI CHP YANDAŞLARI KÜPLERE BİNDİ
    Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı.



    "İZMİRLİLER KENDİSİNİ JİLETLEYECEK"
    CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

    CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.



        ENVER AYSEVER: KAFAMI DUVARLARA VURARAK KEMAL BEY'E OY VERECEĞİM
        Aysever, geçtiğimiz günlerde de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ancak bundan büyük bir pişmanlık duyacağını itiraf etmişti.

        Yedili Masa'da yer alan partilere tepki gösteren Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak." ifadelerini kullanmıştı.

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        CHP'DEKİ LİSTE KRİZİNİN PERDE ARKASI
        Kulislere gergin anların yaşandığı görüşmelerde kapıların çarpılıp çıkıldığı, hatta gece yarısından sonra yaşanan tartışmaların koridorlara yansıdığı iddia edildi. Kulislerde bir PM üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürülmüştü.

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        FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
        Onlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.

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        CHP'NİN İHANET LİSTESİ
        Açıklanan listede ortaya çıkan tablo hem CHP içini hem de partide muhalifleri birbirine soktu.

        Bu bağlamda CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı milletvekili aday listelerinde de kendini gösterdi.

        KILIÇDAROĞLU VE ÇELİŞKİLERİ
        Deva Partili Sadullah Ergin'in, Hatay 1. sıradan CHP Milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

        Sadullah Ergin'i aday listesinde gören CHP'liler çıldırdı

        KILIÇDAROĞLU 2010'DA SADULLAH ERGİN'İ BU SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI
        Ergin, daha sonra Ankara listesine 1. bölge 4. sıradan girdi. Durum böyle olunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.

        Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti.

        Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

        2014 yılına geldiğinde ise Kılıçdaroğlu, Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı.

        Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" mesajını paylaştı.

            CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'de yaşananları ve kaos rüzgarlarını yorumladı.

            ÇİÇEK: RESMEN BECAYİŞ YAPMIŞLAR. REZİLLER

            Sosyal medyadan ağır eleştirilerde bulunan Çiçek, "İYİ Partinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. bölge 2. sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk siyasi tarihine geçecek vaziyette, karı-koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP'li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar. Reziller" ifadelerine yer verdi.

            "YANDAŞ BİR LİSTE"

            Çiçek bir diğer paylaşımında ise, "CHP vekil listesini değerlendirmem neticesinde ortaya çıkan sonuç; bu liste memleketi yönetmeye değil! 'Seçim sonrası 38. kurultayı garantilemeye' yönelik yandaş bir liste olduğu tespitidir!" dedi.

            NAZLIOĞLU: BU ADAMIN OLDUĞU LİSTEYE OY VERECEK MİSİNİZ?
            CHP listesindeki bazı isimlere partiye yakınlığı ile bilinen bir diğer isim Avukat Şule Nazlıoğlu Erol'dan da tepki gecikmedi.

            Nazlıoğlu "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

            Öte yandan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girecek olmasına CHP'ye yakın gazetecilerden de tepki geldi.

            SEVİNÇ: İNANAMIYORUM! CHP'NİN KALESİNDE!

            Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımını yaptı.

                BALBAY: FETÖ'NÜN EN ALÇAK KUMPASLARI KURDUĞU GÜNLERİN ADALET BAKANI

                CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'da Ergin'in listede yer alması ardından küplere bindi.

                Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.

                ÖZDİL: UNUTTURAN VATAN HAİNİDİR!

                Gazeteci Yılmaz Ödil ise Ergin için, "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" dedi.

                "BİR FENERBAHÇELİ OLARAK KABUL ETMİYORUM"
                Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten gazeteci Uğur Dündar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Sadullah Ergin'in CHP'den aday olmasına destek vermediğini şu ifadelerle belirtti:

                Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.

                    "TEBRİK EDERİM HERKESİ"
                    Murat Ağırel, "Kemalizmi ırkçılık olara gören Taraf gazetesi artıkları, FETÖ firarisine saat takan ve Emniyeti FETÖ'ye teslim eden, Hatay'da ölen binlerce kişinin mesulu ve yargıya FETÖ imamlarını yerleştiren, "Yetmez ama evet" diyerek faşizme destek veren Cumhuriyet düşmanları listelerde seçilecek yerlerde. Tebrik ederim herkesi" ifadelerini kullandı.

                    CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de listelere tepki gösterdi. İnce, "Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok" dedi.

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                    Kişiliksiz siyaset! CHP ve Sadullah Ergin...
                    Haberler Güncel CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek
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