CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek





ENVER AYSEVER: KAFAMI DUVARLARA VURARAK KEMAL BEY'E OY VERECEĞİM

Aysever, geçtiğimiz günlerde de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ancak bundan büyük bir pişmanlık duyacağını itiraf etmişti.



Yedili Masa'da yer alan partilere tepki gösteren Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak." ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'DEKİ LİSTE KRİZİNİN PERDE ARKASI

Kulislere gergin anların yaşandığı görüşmelerde kapıların çarpılıp çıkıldığı, hatta gece yarısından sonra yaşanan tartışmaların koridorlara yansıdığı iddia edildi. Kulislerde bir PM üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürülmüştü.

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FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU

Onlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.

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CHP'NİN İHANET LİSTESİ

Açıklanan listede ortaya çıkan tablo hem CHP içini hem de partide muhalifleri birbirine soktu.

Bu bağlamda CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı milletvekili aday listelerinde de kendini gösterdi.