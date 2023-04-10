CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. Öte yandan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.
LİSTELER AÇIKLANDI CHP YANDAŞLARI KÜPLERE BİNDİ
Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı.
"İZMİRLİLER KENDİSİNİ JİLETLEYECEK"
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.
CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.