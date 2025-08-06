Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Türkiye'nin dijital kamu altyapılarını hedef alan organize sahtecilik girişimi, Gazi Üniversitesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun koordineli çalışmasıyla deşifre edildi. Yürütülen soruşturmada sahte e-imzalarla kamu sistemlerine sızan şebekenin 57'si üniversite diploması olmak üzere 108 sürücü belgesi ve 4 adet liste diplomasi ürettiği ortaya çıkarıldı. 37 kişi tutuklanırken, 200'den fazla şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Devlet kurumları, hem siber güvenlik önlemleri hem de dezenformasyonla mücadele stratejileriyle dijital sahteciliğe karşı güçlü bir sınav verdi. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada dolaşan yalanlara ilişkin 10 maddelik bir bilgilendirme yayımladı.
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