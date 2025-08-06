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Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalar!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalar!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın öne çıkan açıklamaları:

Son 10 yılda dünyadaki orman yangını 2 kat arttı. Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Yangına müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Devletimizin elinde olan imkanlar bu yangınları çok hızlı bir şekilde söndürmemizi sağladı.

BÜYÜK ORMAN YANGINLARI NEDEN VE NASIL ÇIKIYOR?
Yangınların yüzde 96'sı insan faktöründen oluşuyor. Sigara izmaritinden anız yakmaya kadar birçok faktörler var. Bunları tetikleyen iklim değişikliği. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması nemin yüzde 30'un altına düşmesi, rüzgar hızının 30 km'yi geçmesi yangın oluşturuyor.

"ORMAN YANGINLARI TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUNU"
15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor.

Yanan ormanların imara açıldığı iddiasında bulunanları 11 Kasım'da birlikte fidan dikmeye davet ediyorum.

Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Tarımdaki başarımızın mimarı çiftçilerimizdir.

(Su krizi) Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım tasarruflu kullanmamız gerekir. İzmir'de su kesintilerine başladı büyükşehir belediyesi. Barajlar kullanıldığı için su kesintilerine gitmek durumunda kaldılar.

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Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalar!
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