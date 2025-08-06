Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Başkan Erdoğan açılışı yaptı Marcus Aurelius heykeli ile fotoğraf çektirdi
Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yaptığı "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyaretçilerine ağırlamaya başladı. Başkan Erdoğan, 65 yıl sonra ait olduğu topraklara getirilen Marcus Aurelius heykeli önünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile fotoğraf çektirdi.
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