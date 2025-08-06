Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenleniyor. Bu kapsamda "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi açıldı. Sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi ve sempozyuma ilişkin, tarihin toprak altındaki sessiz mirasının bugün artık Türkiye'nin en güçlü diplomasi araçlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, arkeolojinin konuşulduğu adresin bu kez devletin zirvesi Beştepe olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Ağustos'ta sadece kazıları, eserleri değil, bir devletin hafızayı nasıl sahiplendiğini, kültürel egemenliğini nasıl kurduğunu konuşacağız." ifadesini kullandı.