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Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Başkan Erdoğan açılışı yaptı Marcus Aurelius heykeli ile fotoğraf çektirdi

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yaptığı "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyaretçilerine ağırlamaya başladı. Başkan Erdoğan, 65 yıl sonra ait olduğu topraklara getirilen Marcus Aurelius heykeli önünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile fotoğraf çektirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne katıldı.

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MARCUS AURELIUS HEYKELİ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Başkan Erdoğan, sergide yurt dışından getirilen Marcus Aurelius heykeli önünde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenleniyor. Bu kapsamda "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi açıldı. Sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi ve sempozyuma ilişkin, tarihin toprak altındaki sessiz mirasının bugün artık Türkiye'nin en güçlü diplomasi araçlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, arkeolojinin konuşulduğu adresin bu kez devletin zirvesi Beştepe olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Ağustos'ta sadece kazıları, eserleri değil, bir devletin hafızayı nasıl sahiplendiğini, kültürel egemenliğini nasıl kurduğunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

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SERGİ VE SEMPOZYUM İÇİN YABANCI UZMANLAR GELİYOR
Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisiyle arkeolojik mirasın nadide örneklerini ağırlıyor. Evine dönen Marcus Aurelius da serginin en dikkat çekici konuğu olarak dikkat çekiyor.

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Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri milletin evinde bir araya getiriyor.

Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan Marcus Aurelius heykeli ilk kez devletin zirvesi olan Beştepe'de sergileniyor.

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Yaklaşık iki bin yıllık bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlıyor.

Geçmişin izini süren bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşturan bu özel açılışın, sadece bir sergi olarak değil, arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceği öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ile alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Ankara'da bir araya geliyor.

Sempozyumda Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak.

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Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyen bu eş zamanlı organizasyon Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koymayı hedefliyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA OLACAK
Beştepe'de düzenlenen sergi ve sempozyum yalnızca akademik çevrelerin değil, uluslararası basının da odağında olacak.

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Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarının yanı sıra dünyaca ünlü medya kuruluşlarının arkeoloji editörleri programı yerinde takip edecek. Sempozyum üç gün sürecek.

Sempozyuma 29'u yabancı, 250'yi aşkın bilim insanı katılacak ve 17'si yabancı, toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Türkiye genelindeki tüm kazı başkanları da yine Ankara'da olacak.

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İLK KEZ SERGİLENEN ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR
Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturan Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde her eser kendi hikayesini anlatacak. Dünyada ses getiren birçok buluntunun yer alacağı sergide, bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşan eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergileniyor.

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Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri arasında bulunuyor.

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Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi kazısında bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli ise sergideki eserler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda sergilenecek arkeolojik miras, yaklaşık 6 ay ziyarete açık olacak.

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KAÇIRILDIKTAN SONRA YILLARCA EL DEĞİŞTİRDİ, YURDUNA 65 YIL SONRA DÖNDÜ
MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.

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Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.

ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.