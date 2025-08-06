Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a elenerek taraftarlarına büyük bir şok yaşatan Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor. 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda'da St. Patirck's ile karşılaşacak olan Kara Kartal'da Ole Gunnar Solskjaer, kararını verdi ve zorlu randevunun ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...
Sezona iddialı transferlerle başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katıldı. Siyah beyazlıların bu aşamadaki rakibi, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu.
İlk karşılaşmayı seyircisi önünde 4-2 kaybeden Kartal, rövanşı da Polonya'da 2-0 kaybetti ve turnuvadan elendi. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek olan Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, St. Patrick's ile eşleşti.
MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU
Beşiktaş, İrlanda temsilcisini saf dışı bırakması halinde play-off turunda İsviçre'nin Lausanne temsilcisi ile Kazakistan'ın başkent ekibi Astana'nın karşılaşacağı eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
UDUOKHAI KADORUDAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ta Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sağlık durumu nedeniyle St. Patrick's ile yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynayamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Uduokhai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi.
Uduokhai'nin yarın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle yapılacak müsabakanın kadrosundan da çıkarıldığı kaydedildi.
İKİ EKSİK DAHA VAR
Hastalığı sebebiyle zorlu randvuda yer alamayacak olan Felix Uduokhai'nin yanı sıra Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlıkları da sürüyor.
FERNANDES'İN YERİNE ONANA
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Jean Onana eklendi.
UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu.
Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.
İLK GALİBİYET İÇİN SAHADA
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.
Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
İKİ YILDIZ AYRILDI
Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı.
Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.
Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı.
SOLSKJAER KARARINI VERDİ
Beşiktaş'ın, St. Patrick's karşısına Mert, Svensson, Jurasek, Paulista, Emirhan, Orkun (Demir Ege), Kartal, Rashica, Muçi, Silva ve Abraham 11'i ile çıkması bekleniyor.