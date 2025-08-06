Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti

UDUOKHAI KADORUDAN ÇIKARILDI Beşiktaş'ta Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sağlık durumu nedeniyle St. Patrick's ile yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynayamayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Uduokhai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi. Uduokhai'nin yarın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle yapılacak müsabakanın kadrosundan da çıkarıldığı kaydedildi.

İKİ EKSİK DAHA VAR Hastalığı sebebiyle zorlu randvuda yer alamayacak olan Felix Uduokhai'nin yanı sıra Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlıkları da sürüyor.

FERNANDES'İN YERİNE ONANA Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Jean Onana eklendi. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

İLK GALİBİYET İÇİN SAHADA Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak. Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.