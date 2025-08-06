Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü

T24 tarafından yayımlanan ve kısa sürede sosyal medyada yankı bulan haberde, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın kişisel internet sitesindeki özgeçmişinden dört lisans bilgisini sildiği iddia edildi.
GERÇEK DEĞİŞMEDİ: BİLGİLER YERLİ YERİNDE
Haberde iki farklı ekran görüntüsü karşılaştırılarak, bilgilerin "önce vardı, sonra silindi" algısı oluşturuldu.
Ancak haberde kullanılan "eski CV" görseli, Sayan'ın kişisel web sitesine değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi sitesine ait.
İki farklı kaynak, aynı sayfaymış gibi sunularak kamuoyunda bilgi karışıklığı yaratıldı.
Bu ayrım haber metninde belirtilmedi, görsel manipülasyonla algı oluşturuldu.
SİSTEMATİK ALGI OPERASYONU
Sayan'ın kişisel internet sitesinde yer alan özgeçmiş sayfası, en son 19 Mart 2025 tarihinde güncellenmiş. Bu tarih, sayfanın kaynak kodlarında açıkça yer alıyor. O günden bu yana sitede hiçbir içerik değişikliği yapılmamış. 2024'e ait sayfalarda da mezuniyet bilgileri aynı şekilde yer alıyor.
Ömer Fatih Sayan'ın değiştirdiği sildiği hiçbir bilgi yok, kurgulanmış bir yalandan ibaret.
Nasıl Ömer Fatih Sayan'ın lisans diplomaları şaibeli iddiası yalansa Anadolu Üniversitesi'ndeki 4 mezuniyetini kaldırdı sildi iddiaları da yalan.
Ortada sistematik bir algı operasyonu var.