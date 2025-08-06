Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü

T24 tarafından yayımlanan ve kısa sürede sosyal medyada yankı bulan haberde, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın kişisel internet sitesindeki özgeçmişinden dört lisans bilgisini sildiği iddia edildi. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü Algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın ʺCV'sinden lisans bilgilerini sildiʺ iddiası çöktü (Takvim.com.tr) GERÇEK DEĞİŞMEDİ: BİLGİLER YERLİ YERİNDE

Haberde iki farklı ekran görüntüsü karşılaştırılarak, bilgilerin "önce vardı, sonra silindi" algısı oluşturuldu.

Algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın ʺCV'sinden lisans bilgilerini sildiʺ iddiası çöktü (AA) Ancak haberde kullanılan "eski CV" görseli, Sayan'ın kişisel web sitesine değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi sitesine ait. İki farklı kaynak, aynı sayfaymış gibi sunularak kamuoyunda bilgi karışıklığı yaratıldı. Bu ayrım haber metninde belirtilmedi, görsel manipülasyonla algı oluşturuldu.