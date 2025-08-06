ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste bugün bir silahlı saldırı gerçekleştiği belirtilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı!

ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.