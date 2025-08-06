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ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve 5 askerin vurulduğu belirtildi.

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ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste bugün bir silahlı saldırı gerçekleştiği belirtilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı!

ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığına işaret edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve soruşturma tamamlanana kadar daha fazla detay paylaşılamayacağı kaydedildi.

ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

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