CHP, PKK ile TBMM’de müzakere yapacağını açıkladı

Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz, Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturup konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Çözüm konusunda bir inanç insanlarda doğacak. Bunda iddialıyız" ifadesini kullandı. Bu skandal açıklama, Kılıçdaroğlu ile HDP'nin kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıkları bir kez daha kanıtladı...