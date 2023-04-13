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    CHP, PKK ile TBMM’de müzakere yapacağını açıkladı

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partisi CHP'den skandal bir açıklama geldi. CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK ile TBMM’de müzakere yapacağını açıkladı. HDP’den aday olan Güzel ile Çandar, “Yenı çözüm süreci” vurgusu yaptı.

    Nafile çözüm

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partisi CHP'den skandal bir açıklama geldi.

    CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) PKK'ya açma gibi akıl almaz bir fikir ortaya attı.

    Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz, Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturup konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Çözüm konusunda bir inanç insanlarda doğacak. Bunda iddialıyız" ifadesini kullandı. Bu skandal açıklama, Kılıçdaroğlu ile HDP'nin kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıkları bir kez daha kanıtladı...


        HAPİSLER BOŞALACAKMIŞ
        HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan gazeteci Hasan Cemal, aday tanıtım toplantısının ardından PKK'nın yayın organına açıklama yaptı. "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" ifadesini kullandı.



        MECBUREN, MECBURİYETTEN
        HDP'yi kamufle eden Yeşil Sol Parti Diyarbakır 3'ünci sıra vekil adayı gazeteci Cengiz Çandar da PKK'ya göz kırptı. Çandar, "Kılıçdaroğlu, çözüm süreci başlatmak mecburiyetinde. Mecbur, çünkü sayın Kılıçdaroğlu seçilirse de bugünkü işaretler öyle gösteriyor ki Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifaki Türkiye'nin geleceğinde anahtar rol oynayacak. Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için" çıkışı yaptı.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel CHP, PKK ile TBMM’de müzakere yapacağını açıkladı
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