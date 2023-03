Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kaybedecek tek bir anımız bile yok

Başkan Erdoğan, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katıldı. Şu açıklamaları yaptı:

Zehirli dilleriyle, nefret deresine varan söylemleriyle kuru gürültü patırtıyla bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz. Tehditlere, zorbalıklara, aba altından soba gösteren kifayetsizlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Nice saldırıyı boşa çıkardık. Ekonomimizi büyüttük. Şu anda kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Bugün artık sürekli ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan değil, her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var.

Ülke, millet ve dünyanın dört bir tarafında gönlü ve gözü bize dönmüş olan kardeşlerimizle birlikte yeni bir seçimin, yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür.

Terör örgütlerinden, küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonucu almak için her türlü operasyonu yapmaktalar.

Terör örgütleriyle el ele omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize herhangi bir fayda gelebilir mi? Milletimizin yüksek feraseti 14 Mayıs'ta bu işi çözecek.

Artık tek gayemiz var. Tek derdimiz mazlumların umudunu boşa çıkarmamaktır. Çevresi adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmış Türkiye'nin kaybedecek bir anının olmadığını düşünüyoruz.

3-5 oy için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz. Kifayetsiz muhterisleri hep beraber sandığa gömeceğiz.



PUTİN'LE TELE ZİRVE

Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca Erdoğan, tahıl koridorunun uzatılmasıyla ilgili tutumu dolayısıyla Putin'e teşekkür etti.

