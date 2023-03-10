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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafla bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Çoşkun’un Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazında saf tuttu ve Çoşkun’un tabutuna omuz verdi. Erdoğan daha sonra esnaflarla çay içti, sohbet etti.

    Esnafla sohbet

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dönem muhasebeci olarak yanında çalıştığı Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı. Fatih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını kılan Cumhurbaşaknı Erdoğan, Coşkun son yolculuğuna uğurlanırken tabutuna omuz verdi. Coşkun'un naaşı Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan esnaflarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı.
    Koray TAŞDEMİR

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