5 kıtadan gelen ekipler duygularını paylaştı: Türkler bizi çok etkiledi

AĞLATAN NOT

Bir kişiyi daha kurtaramadığım için çok üzgünüm

Türkiye ile güçlü bağlara sahip Güney Kore, deprem duyulur duyulmaz seferberlik ilan etti. Güney Koreli arama kurtarma ekipleri depremden birkaç saat sonra Türkiye'ye uçtu.

Ülkede de insani yardım kampanyaları hemen başladı. Arama kurtarma ekipleri, birçok kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Güney Koreli ekipler yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladı. Bir Güney Koreli aramakurtarma görevlisinin ise ülkesine dönerken geride bıraktığı veda notu dünyada gündem oldu. Söz konusu veda yazısında şu ifadeler yer aldı: Ailelerini kaybeden Türkiye halkına; Bir kişiyi daha kurtaramadığım için çok üzgünüm."

ABD'DEN DEV YARDIM

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson, hükümetin Türkiye'ye deprem yardımlarıyla ilgili brifing verdi. Olson, hükümetin 85 milyon dolarlık yardımının yanı sıra, ABD özel sektörünün yardımlarının 51 milyon doları geçtiğini açıkladı. Başta Amazon olmak üzere, Apple, Tesla, Bank Of America gibi şirketlerin de yardım kampanyasına katıldığına dikkat çekildi.

100 TIR YOLA ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dubai'de yaşayan Türkler, 100 tırlık yardım malzemesi gönderdi. Türk iş insanı Haluk Teoman önderliğinde başlatılan kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. Gönderilen malzemeler arasında çadırlar, ısıtıcılar, çocuk, kadın, erkek kıyafetleri, yatak, battaniye, uyku tulumları, kadınlar ve çocuklar için hijyen ve temizlik ürünlerinin yanı sıra evcil hayvan mamaları yer aldı.

KRAL ZİYARET

İngiltere Kralı Charles, önceki gün Londra'nın Hounslow bölgesinde gelen yardımları hazırlayan Türkleri ziyaret etti.

Buckingham Sarayı yetkilileri, "Majesteleri Hounslow'da, Türkiye'de afetten etkilenen insanlar için yiyecek, battaniye ve sıcak tutan kıyafetleri toplayan, paketleyen ve nakliyesini organize eden gönüllülerle buluştu. Buradaki gönüllüler bugüne kadar, battaniyeler ve kışlık giysileri koordine etti" dedi.