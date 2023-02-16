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    5 kıtadan gelen ekipler duygularını paylaştı: Türkler bizi çok etkiledi

    5 kıtadan gelen arama-kurtarma ekipleri, ülkelerıne dönerken duygularını paylaştı. Biri, “Asrın felaketi” derken, dığer, “Türkler’ın misafirperverliği, pes etmemeleri bizi çok etkiledi’ ifadelerini kullandı.

    Türkler bizi çok etkiledi

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. 5 kıta 80'in üzerinde ülkeden gelen arama- kurtarma ekipleri birçok kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

    İşte ülkelerine dönerken söyledikleri duygulu mesajlar:


    YUNANİSTAN: Hatay'a varır varmaz enkazların arasında küçük bir çocuk yanımıza geldi. Kaosun ortasında kendisine bir paket bisküvi ikram etti. Konuşamıyorum kusura bakmayın ama çok duygulandım.


    AVUSTURYA: Beni en çok şaşırtan şey (depremzedelerde) gördüğümüz inanılmaz misafirperverlik ve minnettarlıktı. En zor anlarında bile bize destek oldular. Türkler'in pes etmeme hali de bizi çok etkiledi.

    İSVİÇRE: Daha önce Nepal ve Haiti'ye gittik. Orada bazı sorunlar yaşamıştık. Türkiye'de herkes dostumuzdu.
    HİNDİSTAN: Türk halkı ve hükümeti çok yardımsever davranıyor.


    FRANSA: Afetlerde her yere ulaşmak çok zordur. Biz de her yere gitmek istedik ama başarabildiğimiz noktalarda birçok kişiyi enkazdan sağ çıkarttık. Türkler çok özeller.


        UKRAYNA: Bölgedeki halk her şekilde bize yardımcı olmaya çalıştı. Yolda mola verdiğimizde insanlar yanımıza geliyordu, çay, yemek ikram ediyordu.

        AĞLATAN NOT
        Bir kişiyi daha kurtaramadığım için çok üzgünüm
        Türkiye ile güçlü bağlara sahip Güney Kore, deprem duyulur duyulmaz seferberlik ilan etti. Güney Koreli arama kurtarma ekipleri depremden birkaç saat sonra Türkiye'ye uçtu.

        Ülkede de insani yardım kampanyaları hemen başladı. Arama kurtarma ekipleri, birçok kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Güney Koreli ekipler yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladı. Bir Güney Koreli aramakurtarma görevlisinin ise ülkesine dönerken geride bıraktığı veda notu dünyada gündem oldu. Söz konusu veda yazısında şu ifadeler yer aldı: Ailelerini kaybeden Türkiye halkına; Bir kişiyi daha kurtaramadığım için çok üzgünüm."

        ABD'DEN DEV YARDIM
        ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson, hükümetin Türkiye'ye deprem yardımlarıyla ilgili brifing verdi. Olson, hükümetin 85 milyon dolarlık yardımının yanı sıra, ABD özel sektörünün yardımlarının 51 milyon doları geçtiğini açıkladı. Başta Amazon olmak üzere, Apple, Tesla, Bank Of America gibi şirketlerin de yardım kampanyasına katıldığına dikkat çekildi.

        100 TIR YOLA ÇIKTI
        Kahramanmaraş         merkezli depremlerin ardından Dubai'de yaşayan Türkler, 100 tırlık yardım malzemesi gönderdi. Türk iş insanı Haluk Teoman önderliğinde başlatılan kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. Gönderilen malzemeler arasında çadırlar, ısıtıcılar, çocuk, kadın, erkek kıyafetleri, yatak, battaniye, uyku tulumları, kadınlar ve çocuklar için hijyen ve temizlik ürünlerinin yanı sıra evcil hayvan mamaları yer aldı.

        KRAL ZİYARET
        İngiltere         Kralı Charles, önceki gün Londra'nın Hounslow bölgesinde gelen yardımları hazırlayan Türkleri ziyaret etti.

        Buckingham Sarayı yetkilileri, "Majesteleri Hounslow'da, Türkiye'de afetten etkilenen insanlar için yiyecek, battaniye ve sıcak tutan kıyafetleri toplayan, paketleyen ve nakliyesini organize eden gönüllülerle buluştu. Buradaki gönüllüler bugüne kadar, battaniyeler ve kışlık giysileri koordine etti" dedi.

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        Haberler Güncel 5 kıtadan gelen ekipler duygularını paylaştı: Türkler bizi çok etkiledi
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