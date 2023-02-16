5 kıtadan gelen ekipler duygularını paylaştı: Türkler bizi çok etkiledi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. 5 kıta 80'in üzerinde ülkeden gelen arama- kurtarma ekipleri birçok kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.
İşte ülkelerine dönerken söyledikleri duygulu mesajlar:
YUNANİSTAN: Hatay'a varır varmaz enkazların arasında küçük bir çocuk yanımıza geldi. Kaosun ortasında kendisine bir paket bisküvi ikram etti. Konuşamıyorum kusura bakmayın ama çok duygulandım.
AVUSTURYA: Beni en çok şaşırtan şey (depremzedelerde) gördüğümüz inanılmaz misafirperverlik ve minnettarlıktı. En zor anlarında bile bize destek oldular. Türkler'in pes etmeme hali de bizi çok etkiledi.
İSVİÇRE: Daha önce Nepal ve Haiti'ye gittik. Orada bazı sorunlar yaşamıştık. Türkiye'de herkes dostumuzdu.
HİNDİSTAN: Türk halkı ve hükümeti çok yardımsever davranıyor.
FRANSA: Afetlerde her yere ulaşmak çok zordur. Biz de her yere gitmek istedik ama başarabildiğimiz noktalarda birçok kişiyi enkazdan sağ çıkarttık. Türkler çok özeller.