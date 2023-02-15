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    • 16.02.2023 06:31
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    • 16.02.2023 10:36
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    Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: İnternet siteleri için Resmi İlan Fiyat Tarifesi belli oldu

    Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nun 1 Nisan'dan itibaren resmi ilan yayımlamaya başlayacak internet haber siteleri için teklif ettiği Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
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    Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nun 1 Nisan'dan itibaren resmi ilan yayımlamaya başlayacak internet haber siteleri için teklif ettiği Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

    BİK'ten yapılan açıklamaya göre, internet haber sitelerinde resmi ilan yayımlanmasına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra gazetelerin dizgi-tertip esaslarına dair kısmi değişiklikleri içeren Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 16 Şubat 2023 tarihli ve 32106 sayılı nüshasında yayımlandı.

    Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ne göre, internet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere 1 kutu esas alınmak suretiyle hesap edilecek. Resmi ilanların 1 kutu alanda günlük yayım ücreti illere göre belirlenen kontenjan yerleri için KDV hariç 70 lira olarak ücretlendirilecek. Genel kategori kapsamındaki ilanları yayım ücreti ise KDV hariç 100 liradan hesaplanacak.

    Cumhurbaşkanı Kararı ile internet haber sitelerinde yayımlanacak ilanlar, gazetelerde yayımlanacak ilanlar ile aynı birim fiyatı üzerinden faturalandırılacak.

    Karara göre, gazetelerde olduğu gibi resmi ilanlar internette de "Arial" yazı karakterinde yayımlanacak ve genel kategorideki internet haber sitelerinde 9 punto, diğer sitelerde ise 10 punto metin harfleri kullanılacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında, 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek. İlan başlıkları ise tüm kategorilerde 16 punto yayımlanacak.

    Yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile gazetelerde yayımlanacak resmi ilanların başlık puntolarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 20 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 18 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakiler ise 14 puntoyu geçemeyecek.

    Tarife, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

    50 BİN ADEDİN ÜZERİNDEKİLER İÇİN 100 LİRA
    Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

    Gazetelerde, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti, KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındakiler için 70 lira, 50 bin adedin üzerindekiler için 100 lira olacak.

        İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere bir kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

        İnternet haber sitelerinde resmi ilanların bir kutu alanda bir günlük yayım ücreti, illere göre belirlenen kontenjan yerleri için 70 lira olacak. Ancak, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre genel kategori kapsamındaki ilanları yayımlayacak internet haber siteleri için ücret 100 lira olacak.

        Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr"de yayımı, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazetelere göre fiyatlandırılacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ilan portalında yayımlanacak resmi ilanların bir günlük bedeli 2 bin 500 lira olarak belirlenecek.

        Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

        Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

        Söz konusu tarife, 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: İnternet siteleri için Resmi İlan Fiyat Tarifesi belli oldu
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