Başkan Erdoğan, 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na katıldı: Bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum

KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE YAPILACAK

Erdoğan, enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine Toplantısı'nda oradaki arkadaşlarımızla kendi aramızda 136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Nitekim devletimizin kurumları da şu an itibarıyla sizlere katılımlarının ne olacağını, az önce Türk Telekom'un ifade ettiği gibi, Türkcell'in ifade edeceği gibi, bunun yanında tüm kamu bankalarının buradaki katılımda paylarının ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum."