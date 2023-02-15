Başkan Erdoğan, 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na katıldı: Bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum

Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacak, bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz."