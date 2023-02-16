TV kanalları ve radyolar Turkuvaz Medya çatısı altında Türkiye için tek yürek oldu! Asrın dayanışmasında rekor bağış: Kim, ne verdi?
Asrın felaketi sonrası Türkiye, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan yayında Turkuvaz Medya Grubu 700 milyon TL, Kalyon Holding 950 milyon TL, Halkbank 7 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı. 7'den 70'e her kesimden gelen bağışlar sonucu 108 milyar 663 milyon 563 bin TL, 6 milyon 862 bin adet SMS toplandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sarıyor...
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi.
Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.
Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlanacağı kampanyada üçüncü saat içinde; Doğuş Holding 1 Milyar TL, Maher Holding Sigorta 3 Milyon TL, Altur Turizm toplamda 7 Milyon TL, Medgün Grup 10 Milyon TL, Mustafa Aktaş 5 Milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL, Tefaş 1 Milyon TL, Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha, MESA Holding 13 Milyon TL, Tansu Çiller 1 Milyon TL, Acun Ilıcalı 5 Milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL, Usta İnşaat 1 Milyon TL; Özbek İnşaat 1 Milyon TL, Yeşilyurt Çelik 3 Milyon TL, Zinkan Metal 2 Milyon TL, Fettah Tamince 120 Milyon TL, Neşet Koçkar 50 Milyon TL, Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL, Levent Kılınç 1 Milyon TL, Ankar Gücü 10 Milyon TL, Karaman Klüp 3 Milyon, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL, Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL, Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.
ZEKAT VE FİTRE RAMAZAN AYI GELMEDEN GÖNDERİLEBİLİYOR
Nihat Hatipoğlu, yayın sırasında vatandaşlara seslenerek zekat ve fitrelerin ramazan ayı gelmeden kampanya aracılığıyla Kızılay ve AFAD'a gönderilebileceğini söyledi.
"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya da mesaj göndererek AFAD'a 50 TL, 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a 50 TL bağışta bulunulabiliyor.
0212 707 01 00 telefon numarasını arayarak bağışta bulunabilirsiniz.
DEV BAĞIŞLAR
- Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.
- Türk Telekom, AFAD'a 2 milyar TL bağışladı. Kore Telekom 15 milyon TL
- Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı
- Borsa İstanbul 2 milyar TL bağışladı
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 2 milyar TL'lik bağış
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kendisi ve ailesi adına 200 bin TL
- İsmini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL bağışladı
- Zorlu Holding 30 milyon TL bağışladı
- Ahlatçı Holding adına Ahmet Ahlatçı 100 milyon TL
- HAK - İŞ Genel Başkanı 10 milyon TL