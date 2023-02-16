TV kanalları ve radyolar Turkuvaz Medya çatısı altında Türkiye için tek yürek oldu! Asrın dayanışmasında rekor bağış: Kim, ne verdi?





Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlanacağı kampanyada üçüncü saat içinde; Doğuş Holding 1 Milyar TL, Maher Holding Sigorta 3 Milyon TL, Altur Turizm toplamda 7 Milyon TL, Medgün Grup 10 Milyon TL, Mustafa Aktaş 5 Milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL, Tefaş 1 Milyon TL, Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha, MESA Holding 13 Milyon TL, Tansu Çiller 1 Milyon TL, Acun Ilıcalı 5 Milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL, Usta İnşaat 1 Milyon TL; Özbek İnşaat 1 Milyon TL, Yeşilyurt Çelik 3 Milyon TL, Zinkan Metal 2 Milyon TL, Fettah Tamince 120 Milyon TL, Neşet Koçkar 50 Milyon TL, Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL, Levent Kılınç 1 Milyon TL, Ankar Gücü 10 Milyon TL, Karaman Klüp 3 Milyon, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL, Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL, Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.