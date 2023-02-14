'Deprem Kabinesi' sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI

Kabine sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 170'i bulan depremler, 13 milyon insanımızın yaşadığı illerimizde ağır yıkımlara yol açtı. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik alana yayıldı. Bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk enerji ortaya çıkardı. Kahramanmaraş depremlerinin büyüklüğü, yıkıcılığıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor.

CAN KAYBIMIZ ARTTI

Hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine rahmet diliyorum. Kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza şifalar niyaz ediyorum. İlk depremde hasar gören binaların bir kısmı ikinci depremde çöktü. 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve işyeri Çevre Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

KONUT YAPIMINA BAŞLIYORUZ

Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE ÖNCESİ KONUŞTU

Başkan Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilere hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ KABİNE TOPLANDI | VİDEO İZLE

AFAD'ın, tüm birimleriyle büyük felaketin başından itibaren büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor, bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyada deprem konusunda söz sahibi olanlar, konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi gerçekten bu şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.