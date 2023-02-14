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    • 14.02.2023 20:23
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    'Deprem Kabinesi' sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahranmaraş merkezli depremler sonrası Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 6 Şubat'ta meydana gelen Kahranmaraş merkezli depremler sonrası bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı.

    Kabine Toplantısı, 4,5 saat sürdü.

    Toplantıya deprem bölgesinde görev yapan bakanlar video konferans yöntemiyle katıldı.

    Kabine sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 170'i bulan depremler, 13 milyon insanımızın yaşadığı illerimizde ağır yıkımlara yol açtı. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik alana yayıldı. Bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk enerji ortaya çıkardı. Kahramanmaraş depremlerinin büyüklüğü, yıkıcılığıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor.

    CAN KAYBIMIZ ARTTI
    Hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine rahmet diliyorum. Kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza şifalar niyaz ediyorum. İlk depremde hasar gören binaların bir kısmı ikinci depremde çöktü. 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve işyeri Çevre Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

    İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

    KONUT YAPIMINA BAŞLIYORUZ
    Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.

    BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE ÖNCESİ KONUŞTU
    Başkan Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilere hitap etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ KABİNE TOPLANDI | VİDEO İZLE

    AFAD'ın, tüm birimleriyle büyük felaketin başından itibaren büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor, bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyada deprem konusunda söz sahibi olanlar, konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi gerçekten bu şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.

        Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini belirtti.

        Dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerde gerekse babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Eşimle beraber ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

        "Büyük bir felaket, takip ediyoruz" diyen Erdoğan, hedeflerinin, 1 yıl içinde yıkılan konutları yeniden inşa ve ihya olduğunu dile getirdi.

            Dolaştığı 10 ildeki vatandaşların ilk söyledikleri şeyin "konut" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

            "Benim evim ne olacak? Biz de diyoruz ki 'Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz, endişeniz olmasın'. Çünkü bu millet, bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin."

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