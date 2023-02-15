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    Asrın felaketinde 200 saat sonra kurtarılan depremzedeler mutluluk gözyaşlarının nedeni oldu

    7.7 ve 7.6’lık depremler Türkiye’yi vurdu. Acı haberler gözyaşına boğdu. Devlet afet bölgesine koştu. Enkazlardan gelen güzel haberler umudumuzu hep canlı tuttu. 200 saat sonra yıkımların altından çıkan depremzedeler ise bu kez mutluluk gözyaşlarının nedeni oldu...

    Felaketin iki yüzü

    Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden tam 9 gün geçti. Devlet millet el ele verdi. Depremin vurduğu 10 ili için tüm imkanlarını seferber etti. Acının hanesine yazılan sayılar yüreğimizi yaksa da neyse ki mucize haberleri de geldi. "Sesimizi duyan var mı?" haykırışına verilen her nefes, her yanıt ve her ses milyonları sevindirdi. Ekipler enkaz altındaki depremzedeler için çalışmalarını sürdürürken devlet de tüm kadroları ile bölgedeydi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, İtfaiyeden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görevlendirildi.
    Erdoğan, "İnsanlar can derdindeyken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, insanları devletlerine karşı tahrik ederek canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız" dedi.
    Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89'a yükseldi. Bu arada Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, "İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı" dedi.



    OPERATÖRÜN DİKKATİ KURTARDI
    Felaketin üzerinden tam 9 gün geçti. Umutlar ise hep ama hep tazeydi. Arama kurtarma ekipleri, Hatay Antakya'da çalışmalarına aralıksız devam etti. Çiper Apartmanı'ndaki kepçe operatörü enkaz çalışması sırasında betonların arasında bir canlı olduğunu belirledi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İşte bu dikkat, bir mucizeyi gerçekleştirdi! 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül, depremin 202'nci saatinde enkazdan çıkartılarak hastaneye gönderildi. Genç kadını enkazdan çıkartan madencilerden Hanefi Oruç, "İlk önce öldü sanmıştık. Sırtına dokunduğumuzda baktık yaşam belirtisi var. Bizimle iletişime geçti, biraz konuştuk" dedi.



    'PROTEİN TOZU İÇTİK'
    Kahramanmaraş'ta Muhammed Enes (17) ile Abdülbaki Yeninar (21), depreme Pınar Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı. Depremin 198'inci saatinde Türk ve yabancı kurtarma ekipleriyle madencilerin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkartıldı. Muhammed Enes, "Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet abi onun geleceğini de biliyordum. Askerlerin sesini duyunca ferahladık. Önce beni sonra ağabeyimi çıkardılar" ifadesini kullandı. Ağabey Abdülbaki ise enkaz altında geçirdikleri günleri şöyle anlattı: İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. İçeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. İçime çektikçe çekesim geliyordu.



        212. SAATTE FATMA MUCİZESİ
        Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.



        207 SAAT SONRA RAMAZAN BAYRAMI
        Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 45 yaşındaki Ramazan Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı. Kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.



        209 SAATİN ARDINDAN ÇİFTE MUTLULUK
        Antakya'da depremin 209. saatinde Fatma adlı genç kız, enkazdan çıkartıldı. Fatma şahadet parmağını kaldırarak Kelime-i Şehadet getirdi. Fatma'nın babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



            EL BEBEK GÜL BEBEK
            Türkiye bebekleri için de seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, bebekler için harekete geçti. "DAP" uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10'u Adana, 5'i Mersin'den olmak üzere 0-1 yaşındaki 15 bebeği, tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirdi. Yavrular, 15 bakıcı anne ile 2 doktor eşliğinde Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Refakatçileri olmayan bebeklerin, sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ankara'daki kuruluşunda bakım altına alınacağı belirtildi.

            İÇME SUYUNDA SIKINTI YOK ÇEVRE
            Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 ildeki içme suyu kaynakları hakkında bilgi verdi. "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle altyapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Aramakurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" dedi.

            9 SAATTE HASTANE KURDULAR
            Mehmetçik, depremden hemen sonra bölgeye intikal etti. 7 Şubat günü Mehmetçik, normalde 48 ila 72 saat arasında kurulan Sahra Hastanesini rekor denilebilecek bir zaman diliminde bitirdi. 9 saatte kurarak inşa edip hastaların imdadına yetiştirdi.

            TÜM KÖYLERE ULAŞILDI
            Deprem yıktı, asrın felaketinin yaralarının sarılması için düğmeye basıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan mobil sağlık ekipleri köyleri de unutmadı. İlaçlarına ulaşamayan hastalar ile aşıların aksamaması için ulaşılmadık köy bırakmadı. Öte yandan Adıyaman'ın Dandırmaz Köyü'nde yaşayan Aziz Balıbay (28), enkazda kaldı. Bacağından yaralandı. Depremden 1 saat sonra komşuları tarafından kurtarıldı. Deprem yüzünden yollar yarılınca 3 gün köyden çıkamadı. Dün, Diyarbakır'daki hastaneye kaldırıldı.

            ERCİYES DAĞI BÜYÜKLÜĞÜNDE ENKAZ
            Çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından enkazların bertarafı aşamasına geçilecek. Bunun için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile atık yönetimi uzmanları bir araya geldi. Atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner, deprem sonrası atık bertarafına ilişkin dünya örneklerini incelediklerini belirtti. Toplamda Erciyes dağı büyüklüğünde 230 milyon ton enkazın bertaraf sahalarına 11 milyon 500 bin kamyonla taşınacağının hesaplandığını kaydetti. BARIŞ ŞİMŞEK

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            Birlikte ’aş’arız
            Haberler Güncel Asrın felaketinde 200 saat sonra kurtarılan depremzedeler mutluluk gözyaşlarının nedeni oldu
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