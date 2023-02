Asrın felaketinde 200 saat sonra kurtarılan depremzedeler mutluluk gözyaşlarının nedeni oldu

Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden tam 9 gün geçti. Devlet millet el ele verdi. Depremin vurduğu 10 ili için tüm imkanlarını seferber etti. Acının hanesine yazılan sayılar yüreğimizi yaksa da neyse ki mucize haberleri de geldi. "Sesimizi duyan var mı?" haykırışına verilen her nefes, her yanıt ve her ses milyonları sevindirdi. Ekipler enkaz altındaki depremzedeler için çalışmalarını sürdürürken devlet de tüm kadroları ile bölgedeydi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, İtfaiyeden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görevlendirildi.

Erdoğan, "İnsanlar can derdindeyken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, insanları devletlerine karşı tahrik ederek canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız" dedi.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89'a yükseldi. Bu arada Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, "İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı" dedi.