Ültimatom verdik! Başkan Erdoğan'dan konsolosluklarını kapatan ülkelere tepki

Başkan Erdoğan, Aydın'da gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Sizlerle beraber omuz omuza yürümeyi nasip ettiği için rabbime şükrediyoruz. Bay bay Kemal'de teröristlerle omuz omuza işte fark bu. Ben inanıyorum ki benim aziz milletim bunlara demokrasi dersini inşallah sandıkta verecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ın tarihe geçebileceğini görüyorum" diye konuştu.
9 ülkenin Türkiye'deki konsolosluklarını kapatması konusuna da değinen Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı ve ültimatom verdi. 'Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz' dedi. Pazartesi günü de (bugün) kabine toplantımız var orada gerekli kararları alacağız" ifadesini kullandı.
Erdoğan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
40 TAKLA ATAN MANDACI
Başkan Erdoğan, 6'lı Masa'ya çok sert yüklendi. "Karşımda Batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek, cesaret abidesi bir gençlik görüyorum" dedi.
Erdoğan, "Sizlerle beraber omuz omuza yürümeyi nasip ettiği için rabbime şükrediyoruz. Bay bay Kemal'de teröristlerle omuz omuza işte fark bu. Ben inanıyorum ki benim aziz milletim bunlara demokrasi dersini inşallah sandıkta verecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ın tarihe geçebileceğini görüyorum" diye konuştu.
9 ülkenin Türkiye'deki konsolosluklarını kapatması konusuna da değinen Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı ve ültimatom verdi. 'Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz' dedi. Pazartesi günü de (bugün) kabine toplantımız var orada gerekli kararları alacağız" ifadesini kullandı.
Erdoğan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
40 TAKLA ATAN MANDACI
Başkan Erdoğan, 6'lı Masa'ya çok sert yüklendi. "Karşımda Batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek, cesaret abidesi bir gençlik görüyorum" dedi.