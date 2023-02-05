Başkan Erdoğan’dan Aydın’da gerçekleştirdiği gençlerle buluşmada önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü programı kapsamında Aydın'da gençlerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada Türkiye, dünya gündemi ve 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dair flaş mesajlar verdi.



Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısı ile kürsüye gelen Erdoğan, bir süre şarkıya eşlik etti.

Daha sonra "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a ne değişti" temalı, yaşanan darbeler ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin anlatıldığı videoyu izleten Erdoğan, "Gençler dikkat, 1960'ta neyse bugün de o. Değişen bir şey yok." ifadesini kullandı.

Salonda açılan, "Gençler hedefe kilitlenmiş SİHA gibi sandıkları patlatacak", "Doktor değil ama hastası çok", "O hesap öyle olmuyor, 6+1 bir reis etmiyor", "Efelerin efesi hoş geldin", "Reis bizde, gençlik bizde, sizde ne var, söyle söyle", "Bay Bay Kemal", "Karizma desen var, icraat desen var" pankartlarını okuyan Erdoğan, "İşte gençlik bu." dedi.

Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreni, Nazilli'de ise miting gerçekleştirdiklerini belirtti. Ülkenin dört bir yanındaki gençlere selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasinin ve milli iradenin şehri Aydın'da sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şu birlikteliğini, dayanışmasını görüp de iftihar etmemek, gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için, sizlerle omuz omuza yürümeyi nasip ettiği için hamd ediyorum. Biliyorsunuz, Bay Bay Kemal de teröristlerle omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. İşte fark bu. Bu kadar basit. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki aziz milletim, bunlar nasıl 1960'ta başta Menderes olmak üzere arkadaşlarını idama götürdüyseler, biz bunlara demokrasi dersini inşallah sandıklarda vereceğiz."

Erdoğan, gençleri coşkulu gördükçe Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirini hatırladığını belirterek, şiirden dizeler okudu. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Türkiye'nin aydınlık yarınları bizimdir. Milletimizin müreffeh istikbali bizimdir. Cumhuriyetimizin kuruluşu gibi 2023 de bizimdir. Fatih'in İstanbul'u fethi gibi 2053 de bizimdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferi gibi 2071 de bizimdir. Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ı, tarihe altın harflerle kaydolacak büyük bir zaferin müjdesini görüyorum. Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum. Karşımda Batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek, cesaret abidesi bir gençlik görüyorum. Bu salonda tehditle, baskıyla, psikolojik harp oyunlarıyla iradesine zincir vurdurmayacak kahraman bir milletin yiğit evlatlarını görüyorum. Tariflere sığmayan muhabbetiniz, ahde vefanız, dayanışmanız, cesaret aşılayan duruşunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizin kalbinizde yer edinmek, sizlere yoldaşlık yapmak, sizin o kabaran yüreklerinize eşlik etmek benim için hep iftihar vesilesi oldu."

Erdoğan, gençlerin tertemiz yüzlerine baktıkça hep daha çok çalıştıklarını, ülkeye ve millete hizmet davasına daha sıkı sarıldıklarını vurgulayarak, "Sizin umutlarınızın büyüklüğünü gördükçe omuzlarımızdaki yükün ağırlığının daha fazla farkına vardık. Sizin azminize ve becerinize şahit oldukça Türkiye'nin müreffeh ve mutlu geleceğine olan inancımızı daha da perçinledik. Siz bize ilham verdiniz, saldırılar karşısında direnme gücü verdiniz, daha büyük hedeflere yürüme cesareti verdiniz." ifadelerini kullandı.

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