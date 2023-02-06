Prof. Dr. Zeki Gündüz hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz ayrıca beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak da, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil" dedi.
MARAŞ DEPREMİ İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?
"İstanbul'u etkileyecek bir depremi tetikler mi" sorusu doğrultusunda da Prof. Dr. Gündüz, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul'daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde konuştu.
"ARTÇILAR 1 YILA KADAR DEVAM EDEBİLİR, HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"
Hasarlı binalar konusunda da yaşanabilecek artçılar dolayısıyla uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gündüz, "Kandilli 7.4 olarak açıklamış ama dış kaynaklardan daha şiddetli deprem olduğu noktasında gelen haberler var. Belli bir süre geçtikten sonra bununla alakalı daha doğru değerler ortaya çıkacaktır. Büyük bir deprem sonuçta ve burada artçı depremler olacaktır. Bu artçı depremler sırasında hasarlı binalara girilmemesi gerekmektedir. Çünkü artçıların da yıkıcı etkisi oluyor. 2-3 ay boyunca azalarak devam edeceği gibi 1 yıla kadar artçılar devam edebilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.