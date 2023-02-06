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    • 06.02.2023 14:26
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    6 Şubat 2023 Kahramanmaraş'taki deprem beklenen BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ etkiler mi? İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? Uzmandan açıklama...

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük İstanbul depremi hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşların en sık arattıkları arasında İstanbul'da deprem olacak mı sorusu yer alıyor. Peki, MAraş depremi İstanbul'u etkiler mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr

    Prof. Dr. Zeki Gündüz hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz ayrıca beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak da, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil" dedi.

    MARAŞ DEPREMİ İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?

    "İstanbul'u etkileyecek bir depremi tetikler mi" sorusu doğrultusunda da Prof. Dr. Gündüz, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul'daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde konuştu.

    "ARTÇILAR 1 YILA KADAR DEVAM EDEBİLİR, HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

    Hasarlı binalar konusunda da yaşanabilecek artçılar dolayısıyla uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gündüz, "Kandilli 7.4 olarak açıklamış ama dış kaynaklardan daha şiddetli deprem olduğu noktasında gelen haberler var. Belli bir süre geçtikten sonra bununla alakalı daha doğru değerler ortaya çıkacaktır. Büyük bir deprem sonuçta ve burada artçı depremler olacaktır. Bu artçı depremler sırasında hasarlı binalara girilmemesi gerekmektedir. Çünkü artçıların da yıkıcı etkisi oluyor. 2-3 ay boyunca azalarak devam edeceği gibi 1 yıla kadar artçılar devam edebilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

        AHMET ERCAN İSTANBUL DEPREMİ YORUMU!

        Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, Kahramanmaraş'taki bu yıkıcı depremin büyük İstanbul depremine etkisi olup olmayacağını yorumladı.

        'Diğeri de Arap kalkanı diye andığımız doğu Torosların ütünde bulunduğu Hakkari Diyarbakır, Lice, Adıyaman'ın kuzeyi Gaziantep Kilis bölgesi. Diğeri de Antalya körfezinden doğru gelen Kıbrıs yayının Çukurova'yı geçerek kesim yerinden oluşmuştur.'

        "Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu ün olacak bu gün olacak bir düşüncemiz söz konusu değil. Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk."

        "Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11'dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır."

        "200 kilometre yarı çaplı alanda özellikle. Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir."

        'Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.''

        İSTANBUL DEPREMİ EN GEÇ NE ZAMAN OLUR?

        17 Ağustos 1999 depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin en geç 2029 yılında gerçekleşeceğini açıklarken bu depremin büyüklüğünün en az 7.2 olacağının altını çizdi.
            Erdoğan’dan depremle ilgili açıklamalar
            Haberler Güncel 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş'taki deprem beklenen BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ etkiler mi? İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? Uzmandan açıklama...
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