"Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11'dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır."

"200 kilometre yarı çaplı alanda özellikle. Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir."

'Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.''