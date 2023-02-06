Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem İSTANBUL DEPREMİNİ tetikler mi? Deprem Kuzey Anadolu fay hattı'nda mı oldu?

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem İSTANBUL DEPREMİNİ tetikler mi? Deprem Kuzey Anadolu fay hattı'nda mı oldu?

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem İSTANBUL DEPREMİNİ tetikler mi? Deprem Kuzey Anadolu fay hattı'nda mı oldu?
06.02.2023 09:47

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası deprem uzmanı OKAN TÜYSÜZ İstanbul ve mARMARA Bölgesinde yaşayanların merak ettiği soruyu yanıtladı. Kahmanmaraş'ta meydana gelen deprem Marmara bölgesinde beklenen büyük istanbul depremini tetikler mi? Deprem Kuzey Anadolu fay hattı'nda mı oldu?

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