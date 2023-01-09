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    • 10.01.2023 00:09
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    Bayraktar DİHA mest etti! 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu'nu başarıyla tamamladı

    Türkiye savunma sanayiide her geçen gün çok daha güçlü şekilde yol alıyor. Son olarak Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirerek başarıyla tamamladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bayraktar DİHA mest etti!

    Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. BAYKAR'dan yapılan paylaşıma göre, DİHA, testi başarıyla tamamladı.



    GİZLİ GÖREVLERDE KULLANILACAK
    2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Bayraktar DİHA TCG Anadolu Gemisine de konuşlanabilecek.

    BAYRAKTAR DİHA MEST ETTİ | VIDEO

    İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapmaktadır. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), havada inceleme ve gizli görevler için çalışmalarda kullanılacak.



    BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
    Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır. DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde birçok yapay zekaya bağlı kontroller vardır. Bu sistemlere sahip olmasıyla birlikte DİHA, son derece hızlı manevra yeteneğine, pist'siz uçuş sağlayabilmesine ve dar kısımlarda göreve hızlı bir biçimde başlayabilecek olması anlamına geliyor. İHA'ların uçuşları çok pahalı olmasa da 7/24 şeklinde çalışma yaptıklarında çok fazla maliyet çıkartmaktadır. Ama DİHA sayesinde çok ucuz paralara devriye atılabilecek.



        DİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
        DİHA 'da yük kapasite ağırlığı 5 kg'dır. Üzerinde gündüz kamerası,termal kamera,lazer işaretleme ve mesafe ölçücü bulunmaktadır. Bulunan bu sistemlerle bir çok alanı koordine edebilmektedir. 50 kg kalkış ağırlığına sahiptir. Kanat açıklığı 5 mt ve 20'ye 20 metre olan bir alan içinde dikey iniş ve kalkış yapabilmektedir. 15 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir. Seyrini 45-50 knot arası yapabilmektedir. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabildiği gibi, hareketli alanlarda iniş ve kalkış sağlayabilmektedir.



        DİHA'LAR NERELERDE KULLANILACAK?
        DİHA 'nın bir başka kullanım yerleri ise deniz donanmasındaki, TCG Anadolu gibi büyük gemilerde yer alması. TCG Anadolu tam anlamıyla uçak gemisi olmadığından, kalkış pistinin kısa olması sebebiyle normal insansız hava araçlarının kalkışı için sorun oluşturmaktadır. Fakat DİHA'lar kolayca donanma gemilerinde iniş ve kalkış sağlayabilecekler.

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        Bayraktar DİHA mest etti!
        Haberler Güncel Bayraktar DİHA mest etti! 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu'nu başarıyla tamamladı
            SON DAKİKA