Bakan Mustafa Varank'tan CHP fondaşı Tele 1'e tepki: Cahil ve utanmaz

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknoloji ürünlerini sık sık hedef alan Tele 1 sunucusu Namık Koçak yeni bir skandala imza attı. Yerli ve milli bütün projelere savaş açan Koçak bu kez Türkiye'nin tünel açma makinesi olmadığını iddia etti.
ÜRETİCİ TELE 1'İN YALANLARINI YÜZÜNE VURDU
Ülkemizde tünel açma makinası üreten firmanın yöneticisi olan Özgür Savaş Özüdoğru, CHP tarafından fonlanan kanalın yalanlarını yüzlerine vurdu.
Özüdoğru yaptığı paylaşımda, "Siyasetin ve tüm dış etkenlerin ötesinde ülkemize hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Kameralarınız var, Tv'niz var. Buyrun, kabiliyetlerimizi göstermeyi çok isteriz." ifadelerini kullandı.
BİR TEPKİ DE BAKAN VARANK'TAN: HEM CAHİLLER HEM DE UTANMAZ!
Dünya üzerinde bu teknolojiye sahip 8 ülkeden biri olan Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi.
İsim vermeden Tele 1 ve Koçak'ı hedef alan Bakan Varank, "Cahillikleri bir tarafa asıl sorun asla utanmamaları! Yalan da söyleseler yanlış bilgi de verseler yüzleri kızarmadan aynen devam ediyorlar..." ifadelerini kullandı.