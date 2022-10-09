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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, “Faizler inecek, yatırım gelecek. Kayıplar telafi edilecek” dedi.

    Sıkıntıları çözeriz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı:
    İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz.
    Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık.
    Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün her geçen hafta her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.
    Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz.
    Onun için de düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük, faizi de 4,6'ya indirmiştik. Bunu biz yaptık ya.
    Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız.



    ALTILI MASAYA MESAJ
    Başkan Erdoğan, altılı masaya mesaj gönderen pankarta da atıfta bulundu: Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya.

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