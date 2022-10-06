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    • 06.10.2022 16:58
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    • 06.10.2022 17:21
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    Başörtüsü hazımsızlığı Meclis'te! TİP'siz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustu

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsüne yasal güvence' açıklamasına karşılık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'anayasal güvence' hamlesi gelmişti. Başörtüsü istismarına kalkışan CHP, bu hamlenin ardından adeta kıvırarak topu taca atmıştı. Ancak fondaş medya ve bazı siyasiler CHP'nin bu samimiyetsiz çıkışına karşısında bile 'başörtüsü alerjisi'ne kapıldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de, etrafa tükürük saçarak başörtüsü nefretini kustu.

    TİP’siz Sera’nın başörtüsü nefreti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından kamuoyunda tartışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anayasal güvence' hamlesinin ardından fondaş medya ve başörtüsü karşıtı siyasiler öfkeden adeta kudurdu. Bu isimlerden biri de Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil.

    AVUCUNUZU YALARSINIZ!
    Meclis'e CHP milletvekili olarak giren Kadıgil partisinde istifa ederek yeni kurulan TİP'e geçmişti. Meclis içinde ve dışında çok sayıda provokatif eylemle gündeme gelen Kadıgil'in hedefinde bu kez başörtülüler var. Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nu siyasal İslam'a benzemekle suçladı.

    Kadıgil şunları söyledi: Bir tanesi yasa yapacakmış diğeri çıkmış el artırıyor Anayasa yapacakmış... Açık söyleyeyim; avucunuzu yalarsınız!

    MÜZAKARE DEĞİL MÜCADELE
    Sağcılarla sağcılık, siyasal İslamcılarla siyasal İslamcılık yarıştırma derdine düşerseniz kazanan bir kez daha siyasal İslamcılar olur.

    Şundan da herkes çok iyi emin olsun ki aslı dururken sahtesine hiç kimse bakmaz. Çünkü siyasal İslam'la müzakere değil olsa olsa mücadele edilir." diye konuştu.

    Kadıgil'in açıklamasında etrafa adeta tükürükler saçması görüntülere yansıdı.

        ANAYASAL GÜVENCE
        Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesinin toplumun yaralarından biri olduğunu söylemişti. "Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı" diyen Kılıçdaroğlu, kılık kıyafetin siyasetin malzemesi yapılmaması gerektiğini ifade ederek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

        Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada:
        Kılıçdaroğlu'nun son adımını da bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi olarak Meclis'e sundukları teklif, geçmişte olduğunu gibi yeni yasakların dayanağı olabilir.

        O zaman biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum.'

        CHP HEMEN KIVIRDI
        Grup toplantısı sonrası Erdoğan'a CHP'li Özgür Özel'in "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok" açıklaması soruldu.

        "Olacağı buydu, dürüst deği bunlar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
        "Yasal düzenlemeyle kendilerine göre istedikleri gibi... Bu iş için yasal düzenlemeye gerek yok. Zaten yasal teminat altında. Dürüstsen anaysal teminat altına alalım. Ülkenin tüm kurumlarında her şeyinde en geniş anlamda yer alacak şekilde bu teklifimizi Meclis'e getireceğiz. Biz getirdikten sonra desteklemeyecekler. Ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacak."
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            Haberler Güncel Başörtüsü hazımsızlığı Meclis'te! TİP'siz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustu
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