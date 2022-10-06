Başörtüsü hazımsızlığı Meclis'te! TİP'siz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından kamuoyunda tartışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anayasal güvence' hamlesinin ardından fondaş medya ve başörtüsü karşıtı siyasiler öfkeden adeta kudurdu. Bu isimlerden biri de Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil.
AVUCUNUZU YALARSINIZ!
Meclis'e CHP milletvekili olarak giren Kadıgil partisinde istifa ederek yeni kurulan TİP'e geçmişti. Meclis içinde ve dışında çok sayıda provokatif eylemle gündeme gelen Kadıgil'in hedefinde bu kez başörtülüler var. Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nu siyasal İslam'a benzemekle suçladı.
Kadıgil şunları söyledi: Bir tanesi yasa yapacakmış diğeri çıkmış el artırıyor Anayasa yapacakmış... Açık söyleyeyim; avucunuzu yalarsınız!
MÜZAKARE DEĞİL MÜCADELE
Sağcılarla sağcılık, siyasal İslamcılarla siyasal İslamcılık yarıştırma derdine düşerseniz kazanan bir kez daha siyasal İslamcılar olur.
Şundan da herkes çok iyi emin olsun ki aslı dururken sahtesine hiç kimse bakmaz. Çünkü siyasal İslam'la müzakere değil olsa olsa mücadele edilir." diye konuştu.
Kadıgil'in açıklamasında etrafa adeta tükürükler saçması görüntülere yansıdı.