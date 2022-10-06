Başörtüsü hazımsızlığı Meclis'te! TİP'siz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustu

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada:

Kılıçdaroğlu'nun son adımını da bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi olarak Meclis'e sundukları teklif, geçmişte olduğunu gibi yeni yasakların dayanağı olabilir.

O zaman biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum.'