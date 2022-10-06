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    • Güncel
    • 06.10.2022 12:35
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    • 06.10.2022 12:39
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyununa Enver Aysever'den bir tepki daha: Öyle bir orta yaptınız ki...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili riyakarlık akan açıklamalarına en sert tepkiler TELE 1 sunucusu Enver Aysever’den gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından yaptığı anayasa hamlesi hakkında Aysever, “Öyle bir orta yaptınız ki, Erdoğan her geleni gole çeviriyor” dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyununun ardından Aysever yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

    Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyununa bir tepki daha

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından çözülen ve tartışma konusu olmaktan çıkarılan "başörtüsü" konusuyla ilgili yaptığı riyakar açıklamalar sonrası CHP yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.

    MANGIR MEDYASINDA GÜNDEM BAŞÖRTÜSÜ
    Muhalif medyadaki programlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken, Kılıçdaroğlu ile adeta dalga geçildi.

    Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştiren isim ise TELE 1'den Enver Aysever oldu. Başörtüsü açıklamasının hemen ardından "Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi." diyen Aysever Başkan Erdoğan'ın Anayasa hamlesi hakkında da CHP'ye verdi veriştirdi.

    "ÖYLE BİR ORTA YAPTINIZ Kİ"
    Aysever, CHP'li Özgür Özel'in bir tweetini okuyarak, "Geçti Bor'un pazarı. Bakın Erdoğan buna cevap veriyor. Öyle bir orta yaptınız ki her gelene gol atıyor" dedi.

        YİNE ADAYLIK İÇİN EKREM İMAMOĞLU'NU GÖSTERDİ
        Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP medyasının Kemal Kılıçdaroğlucular ve Ekrem İmamoğlucular olarak ayrıldığını söylemiştik.

        Aysever, Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' skandalından sonra Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını bir kez daha dillendirdi.

        Aysever bugünkü yayınında, "Benim tahminim Sayın Akşener ile Ekrem İmamoğlu hattı yakında Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ekrem Bey bağlamında açıklayacaklar. Ekrem Bey ile ilgili olarak alnı secdeye değmiş, 50 yaşında, İstanbul Fatihi, Ekrem Bey'in ailesinin merkez sağı birleştirme gücü de var, zarif bir eşi var. Sayın Akşener'in de bence anahtarı Ekrem Bey'in adaylığıdır" şeklinde konuştu.
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