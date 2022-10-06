CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyununa Enver Aysever'den bir tepki daha: Öyle bir orta yaptınız ki...

MANGIR MEDYASINDA GÜNDEM BAŞÖRTÜSÜ

Muhalif medyadaki programlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken, Kılıçdaroğlu ile adeta dalga geçildi.

Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştiren isim ise TELE 1'den Enver Aysever oldu. Başörtüsü açıklamasının hemen ardından "Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi." diyen Aysever Başkan Erdoğan'ın Anayasa hamlesi hakkında da CHP'ye verdi veriştirdi.