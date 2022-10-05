CHP'nin riyakar başörtüsü siyasetinin şifreleri! Davutoğlu üfledi Kılıçdaroğlu söyledi: 2008'de şikayet 2022'de aynı masada ittifak





Erdoğan, CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmazken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.



"KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"

Başkan Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.



CHP KIVIRDI! ERDOĞAN: "BUNLAR DÜRÜST DEĞİL"

Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.