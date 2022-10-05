CHP'nin riyakar başörtüsü siyasetinin şifreleri! Davutoğlu üfledi Kılıçdaroğlu söyledi: 2008'de şikayet 2022'de aynı masada ittifak

Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa daha imza attı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.
Erdoğan, CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmazken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.
"KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"
Başkan Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.
CHP KIVIRDI! ERDOĞAN: "BUNLAR DÜRÜST DEĞİL"
Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.
RİYAKAR CHP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetinin mücadelesini vererek çözüme ulaştırdığı başörtüsü sorununun Kılıçdaroğlu tarafından zamanlaması manidar bir şekilde dolaşıma sokulması, CHP'nin karanlık geçmisini de gündeme getirdi.