Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2022 01:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2022 02:03
    ABONE OL

    CHP'nin riyakar başörtüsü siyasetinin şifreleri! Davutoğlu üfledi Kılıçdaroğlu söyledi: 2008'de şikayet 2022'de aynı masada ittifak

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'nin başörtüsü üzerinden yürüttüğü riyakar siyaset birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Daha evvel başörtüsüne "Bir metrekarelik bez parçası" yorumunu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mevzuyu gündeme getirmesinin arkasında Ahmet Davutoğlu'nun olduğu iddia edildi. Davutoğlu bu iddiaları destekler nitelikte bir hamle yaptı ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür mesajı gönderdi. Öte yandan CHP ile ilgili ortaya çıkan belge ise ikiyüzlü siyaseti gözler önüne serdi. Belgeye göre Kılıçdaroğlu, 2008'de başörtüsü mevzusundan suç duyurusunda bulunduğu dönemin YÖK Başkanı,Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan ile şimdilerde ittifak ortaklığı yürütüyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin riyakar başörtüsü siyasetinin şifreleri!

    Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa daha imza attı.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.



    Erdoğan, CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmazken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına dikkat çekti.

    "KASET KUMPASIYLA BULUNDUĞU YERE GELENLER MİLLETİN HAYIRINA PROJE ÜRETEMEZ"
    Başkan Erdoğan, "Bu zatın, her konu gibi, başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenlerin, elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi, bu meseleyi de geriden takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.


    CHP KIVIRDI! ERDOĞAN: "BUNLAR DÜRÜST DEĞİL"
    Erdoğan'ın Anayasa çağrısı sonrası CHP hemen kıvırdı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.


    RİYAKAR CHP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetinin mücadelesini vererek çözüme ulaştırdığı başörtüsü sorununun Kılıçdaroğlu tarafından zamanlaması manidar bir şekilde dolaşıma sokulması, CHP'nin karanlık geçmisini de gündeme getirdi.




        KILIÇDAROĞLU ŞİKAYET ETTİĞİ ÖZCAN'LA ŞİMDİ İTTİFAK ORTAĞI
        Daha evvel başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası yakıştırmasında bulunan, başörtüsü yasasının iptali için koşarak AYM kapılarını arşınlayan Kılıçdaroğlu, dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

        Aynı Özcan, bugün CHP'nin ittifak ortağı Gelecek Partisi'nin de kurucu üyeleri arasında yer alıyor.



        DAVUTOĞLU ÜFLEDİ, KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİ
        Tüm bu gelişmelerin kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6+1'lik masada nasıl yankı uyandıracağı merak konusu olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili de çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun seçimlere giderayak başörtüsünü gündeme getirmesinin arkasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olduğu iddia edildi.



        Ahmet Davutoğlu'ndan bu iddiaları destekleyen manidar bir çıkış geldi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Hem CHP'nin hem de AK Parti'nin başörtüsüyle alakalı tekliflerine sıcak baktığını söyleyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Cumhurbaşkanı'na da her şeyden önce teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deşifre: Rezil hastanenin CHP - İŞ Bankası ilişkisi
        Haberler Güncel CHP'nin riyakar başörtüsü siyasetinin şifreleri! Davutoğlu üfledi Kılıçdaroğlu söyledi: 2008'de şikayet 2022'de aynı masada ittifak
            SON DAKİKA