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    • 06.10.2022 09:53
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    • 06.10.2022 10:14
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    Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün! Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun 'riyakar' siyasetini deşifre etti ve tarihi bir çağrı yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi. Gelişmeler sonrası Adalet Bakanlığı başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı.

    Şimdi Bay Kemal düşünsün!

    Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı.

    Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.

    ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A VE TBMM'YE SUNULACAK
    Bakan Bozdağ'ın talimatı üzerine Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN GEÇMİŞTE BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI YAPTIĞI SKANDAL ÇIKIŞLAR

    KILIÇDAROĞLU: BİR METRELİK BEZ PARÇASIDIR
    Kılıçdaroğlu yıllar önce başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı tek skandalı 'bez parçası' söylemi de değil...

    VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
    2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

    DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



        CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



        KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
        2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.

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        Şimdi Bay Kemal düşünsün!
        Haberler Güncel Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün! Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
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