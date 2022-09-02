Çiftlik Bank davasında duruşmaya damga vuran idam tartışması! Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın...

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 4 ayrı dava açılmıştı.
SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
"ŞİRKETİMDE YASADIŞI HİÇBİR TALİMAT VERMEDİM"
Mahkeme, duruşmada şirketlerin el konulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ile menkul varlığının incelenmesi için alınması istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti. Tutuklu sanık Mehmet Aydın, şirketinde 200 kişiye iş imkanı sağladığını söyleyerek "Ben yanımda çalıştırdığım işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar hiç kimseye yasadışı talimat vermedim. Her konuşmamda kar ve zarar olabileceğini söyledim. Katılımcılar da bu riski göz önüne aldılar. Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının etkisi ile değil adaletli karar verilerek, tahliyemi istiyorum" dedi.