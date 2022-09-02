Çiftlik Bank davasında duruşmaya damga vuran idam tartışması! Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın...

MÜŞTEKİ VE FATİH AYDIN ARASINDA 'İDAM' KAOSU

Tutuklu olduğu için duruşmaya SEGBİS ile katılan müşteki, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. 20 bin TL yatırdım, 6 bin TL aldım. Onlar da benim gibi mahkum. Paramı öderlerse uzlaşırım. İsterseniz bugün çıkartın, benim için sorun yok. 10 bin liramı verdikten sonra benim için sorun yok" dedi. Bir müşteki ise sanıkların idam edilmesini isterken sanık Fatih Aydın sinirlenerek "O zaman sen idam edil" şeklinde konuştu.