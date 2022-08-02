Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni iddianame!

PAPARA CEO'SUNDAN KRİTİK HAREKET

Tanık ifadelerinde de yer verilen iddianamede en önemli tanıklardan biri Ahmed Faruk Karslı'ydı. 2018 yılında ifade veren Karslı, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Papara'nın CEO'su Karslı'nın, Ağustos 2016 ayında Çiftlik Bank firmasının hem ödeme alma hem de ödeme yapma üzerine kurumsal elektronik para hesabı oluşturduğu, Ekim 2017 ayına kadar önemli bir işlem hacimleri olmadığını ancak Ekim ayında birden hesap hareketlerinin çok arttığını, çok fazla para toplama ve dağıtma faaliyetine girdikleri için durumu MASAK'a resmi olarak bildirdiklerini söylediği öğrenildi. Dahası şüphelilerin kendilerine "para toplayıp yatırım yapıyoruz" dediğini kaydeden Karslı, bunları belgelemelerini isteyerek para çekmelerini engellediklerini dile getirdi.