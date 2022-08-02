Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni iddianame!
Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına çıkan ve sonra yakalanarak Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili 4 soruşturmada sona gelinirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında iddianameyi hazırladı. İddianamede, kullanıcılara ilk aşamada kar ediyormuş hissi verildiğine dikkat çekildi. Ancak firmanın aslında bir gelirinin olmadığına değinildi. Öte yandan iddianamede savcılığın dikkat çeken tespitleri de yer aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla Mehmet Aydın'ın Akhisar'daki tavuk çiftliğinin kümesine göstermelik bitcoin üretim tesisi kurduğu kaydedildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Çiftlik Bank sisteminde adeta 'Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez' mantığıyla hareket edildiği gözler önüne serildi.
Şüphelilerin göstermelik çiftlik oluşturup çeşitli açılışlar yaparak paraların değerlendirildiği izlemini yarattığı kaydedilen iddianamede, 2017 yılında çeşitli illerde 42 milyon ödeyerek tesis satın aldığı, tesislerdeki hayvan varlığının maddi değerinin ise 11 milyon 980 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.
PAPARA CEO'SUNDAN KRİTİK HAREKET
Tanık ifadelerinde de yer verilen iddianamede en önemli tanıklardan biri Ahmed Faruk Karslı'ydı. 2018 yılında ifade veren Karslı, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Papara'nın CEO'su Karslı'nın, Ağustos 2016 ayında Çiftlik Bank firmasının hem ödeme alma hem de ödeme yapma üzerine kurumsal elektronik para hesabı oluşturduğu, Ekim 2017 ayına kadar önemli bir işlem hacimleri olmadığını ancak Ekim ayında birden hesap hareketlerinin çok arttığını, çok fazla para toplama ve dağıtma faaliyetine girdikleri için durumu MASAK'a resmi olarak bildirdiklerini söylediği öğrenildi. Dahası şüphelilerin kendilerine "para toplayıp yatırım yapıyoruz" dediğini kaydeden Karslı, bunları belgelemelerini isteyerek para çekmelerini engellediklerini dile getirdi.
SAVCILIKTAN ÖNEMLİ TESPİT
İddianamede savcılığın dikkat çeken tespitleri de yer aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla Mehmet Aydın'ın Akhisar'daki tavuk çiftliğinin kümesine göstermelik bitcoin üretim tesisi kurduğu kaydedildi.