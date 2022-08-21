Önce Gaziantep daha sonra Mardin'de katliam gibi kaza

Trafik canavarı, yine yürekleri yaktı. Türkiye'yi sarsan olay, dün Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Nizip İlçesi yakınlarında, bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri yollandı.
Bu sırada, kontrolden çıkan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, yaralılara yardıma giden ekiplerin arasına daldı! 2 ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı.
Korkunç olayda İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 15 kişi hayata gözlerini kapadı. 9'u ağır 31 kişi ise yaralandı.