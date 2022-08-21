Önce Gaziantep daha sonra Mardin'de katliam gibi kaza





Korkunç olayda İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 15 kişi hayata gözlerini kapadı. 9'u ağır 31 kişi ise yaralandı.