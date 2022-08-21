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    Önce Gaziantep daha sonra Mardin'de katliam gibi kaza

    Türkiye, dün kara bir güne uyandı. Gaziantep’te yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan başka bir otomobile yardıma giden itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı. Korkunç olayda, 15 kişi hayata gözlerini kapadı. İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen’in son paylaşımı yürek yaktı: İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler.

    Son sürat acı

    Trafik canavarı, yine yürekleri yaktı. Türkiye'yi sarsan olay, dün Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Nizip İlçesi yakınlarında, bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri yollandı.



    Bu sırada, kontrolden çıkan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, yaralılara yardıma giden ekiplerin arasına daldı! 2 ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı.



    Korkunç olayda İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 15 kişi hayata gözlerini kapadı. 9'u ağır 31 kişi ise yaralandı.



        SORUŞTURMA SÜRÜYOR
        Türkiye'nin yüreğini yakan kazada, İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in paylaşımı yürek yaktı. Genç gazetecinin 2 yıl önce Twitter hesabına "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler" yazması, herkesi ağlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayla ilgili açıklama yaptı. "Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı" ifadesini kullandı.



        SAĞLIKÇILAR YASTA...
        HALİL ÖZDEN, ABDULLAH KÜTÜK, TUBA UZDİLLİ



        3 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ
        MEHMET BOZKURT



            AHMET POLAT



            MEHMET POLAT
            Kaza yapan araca yardıma giden 3 itfaiye eri de hayatını kaybetti. İsimlerinin Mehmet Polat, Mehmet Bozkurt ve Ahmet Polat olduğu öğrenildi.



            CAN PAZARI YAŞANDI...
            Yolcu otobüsü, ölüm saçtı! Yaralılara yardım eden 2 ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı. Ambulanstan geriye hurda yığını kaldı.



                OTOBÜS GELİYOR KAÇIN
                Yolcu otobüsünde bulunan Muhsin Çelik (34) "Kaza yapan araçtan akan sıvı yüzünden otobüs kaydı" ifadesini kullandı. Bekir Özdemir ise o anları şöyle anlattı: Yaralılara yardım ediyordum. Bir anda yolcu otobüsünün geldiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum.



                MARDİN'DE DE 19 ÖLÜ
                Gaziantep'teki kazanın bir benzeri dün akşam Mardin Derik'te meydana geldi. Akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Yardıma koşan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti. 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.

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