Gaziantep'te feci kaza! 15 kişi öldü! 2 Gazeteci, itfaiye ve sağlık görevlisi...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ile canlı yayın aracını kullanan Umut Yakup Tanrıöver yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.