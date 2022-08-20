Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.08.2022 12:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2022 12:38
    ABONE OL

    Gaziantep'te feci kaza! 15 kişi öldü! 2 Gazeteci, itfaiye ve sağlık görevlisi...

    Son dakika haberleri...Gaziantep'te katliam gibi zincirleme trafik kazası! Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı’nın canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

    Gaziantep’te feci kaza! 15 kişi öldü! 2 Gazeteci...

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

    15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada ilk belirlemelere göre İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ile canlı yayın aracını kullanan Umut Yakup Tanrıöver yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre muhabir Muhammet Abdulkadir Esen ile aracı kullanan Umut Yakup Tanrıöver yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mavi Bayrak İznik’te dalgalanıyor
        Haberler Yaşam Gaziantep'te feci kaza! 15 kişi öldü! 2 Gazeteci, itfaiye ve sağlık görevlisi...
            SON DAKİKA