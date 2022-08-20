Mardin'deki kan donduran feci kazayı görgü tanığı anlattı! "O esnada ortalık katliam alanı oldu"

Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini anlattı.
15 DAKİKA SONRA HERKES TOPLANDI
İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti.
YEĞENİM VEFAT ETTİ ONUNLA İLGİLENİYORDUK
İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı.