Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2022 01:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2022 01:45
    ABONE OL

    Mardin'deki kan donduran feci kazayı görgü tanığı anlattı! "O esnada ortalık katliam alanı oldu"

    Mardin'in Derik zincirleme kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan Veysi Danış kan donduran o kazayı anlattı. Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada katliam oldu." dedi.

    Mardin’deki feci kazayı görgü tanığı anlattı

    Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini anlattı.



    15 DAKİKA SONRA HERKES TOPLANDI
    İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti.



    YEĞENİM VEFAT ETTİ ONUNLA İLGİLENİYORDUK
    İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı.



        TIRIN ALTINDA KALAN ÇOK SAYIDA İNSAN OLDU
        O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı.



        ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
        Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı.

        ANTEP'İ KONUŞURKEN ANTEP'TEN KÖTÜ OLDUK
        Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

        .

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asırlık çınarlar, ‘Çınar hekimleri’ ile güvende
        Haberler Güncel Mardin'deki kan donduran feci kazayı görgü tanığı anlattı! "O esnada ortalık katliam alanı oldu"
            SON DAKİKA