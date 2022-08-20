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    • Yaşam
    • 20.08.2022 22:53
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    • 20.08.2022 23:16
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    Katliam gibi kaza! Mardin'de neler yaşandı? Şoför uyudu mu? Fren mi boşaldı?

    Mardin'de freni boşaldığı iddia edilen TIR, yaşanan kaza sonrası yardıma koşan vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kazada en az 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında Mardin'deki kazanın nedenlerini canlı yayında yorumladı. Peki Mardin'deki kaza nasıl oldu?

    Mardin’deki katliam gibi kazada ne oldu?

    Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında Mardin'de yaşanan TIR faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    KAZA YERİ KONUSU EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ
    Bugün talihsiz bir gün yaşıyoruz. Ama küçük uyarılar her zaman hayat kurtarıyor. Bu kazalardan da ders çıkartmalıyız. Mardin'deki kazada görülen şey kaza yeri konusundaki eksiklerimiz. Halk olarak çok yardımseveriz ve hemen refleksle harekete geçiyoruz. Herkes toplanıyor bir anda ama kazanın böyle sonuçları da olabiliyor.

    BELKİ DE... Burada bir kontrol kaybı ve var fren patlaması deniyor ama hadiseyi geç fark edip tedbir alamama durumu da söz konusu olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda teknik çalışmalar sonrası gerçek ortaya çıkacak.

        FREN EKSİKLİĞİ ÖNCEDEN BELLİ OLUR MU?
        Ama bence bir fren patlaması yaşanmış ama fren eksikliği daha önceden olmuş fakat son hamlede fren tutmadı ve kontrol kaybedildi.

        VATANDAŞLARIN TOPLANMASI...
        Ancak bu kadar can kaybının yaşanmasının sebebi ilk kazadan sonra bölgede toplanan vatandaşlara yönelik bir tedbirin alınmaması olmuş.

        BAKIM ÇOK ÇOK ÖNEMLİ
        Büyük arabaların fren sistemleri çok daha kapsamlı. Ama burada bakım eksikliği olabilir. Hele ki böyle uzun yollara çıkacak araçlarda bakımlara çok daha dikkat edilmeli.

            SOĞUKKANLILIĞI KORUMALIYIZ
            Kazalarda soğukkanlığı korumalıyız. Bir şeritte kaza olunca diğer şerittekiler izliyor ve bu sefer o şeritte başka bir kaza oluyor. Bölgede bir kaza olunca acilen tedbirler alınması gerekiyor.

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            Haberler Yaşam Katliam gibi kaza! Mardin'de neler yaşandı? Şoför uyudu mu? Fren mi boşaldı?
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