Bakan Kurum'dan muhalefete salvolar: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor





'SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNDEN ÖTEYE GEÇEMEDİLER'

Verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek muhalefete yüklenen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Birileri diyor ki, biz yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Ama gelinen üç buçuk yıllık süreçte değil 100 bin, değil 10 bin, dönüştürdükleri konutun sayısı sadece ve sadece 540 tane. Biz belediyelerimizle birlikte İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tam 300 bin konut dönüştürdük. Şu an sahada 140 bin konutun dönüşümü fiilen devam ediyor. İstanbul'umuzun neresine giderseniz gidin bizim bir projemizi görürsünüz, ama küçük ama büyük bir yatırımınızı görürsünüz. Maalesef karşımızdaki muhalefet sorun üretmekten, iftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan ve sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor."