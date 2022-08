Bakan Kurum'dan muhalefete salvolar: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor

'HİÇBİR ZAMAN SORUN, PROBLEM ÜRETMEDİK, HER ZAMAN ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLDUK'

İki gün önce Ak Parti'nin 21. yılını kutladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bir olduk 21 olduk, beraber olduk 21 olduk, omuz omuza olduk 21 olduk ve 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sokak sokak, mahalle mahalle, il il vatandaşımıza hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olduk. Hiçbir zaman sorun, problem üretmedik. Her zaman çözümün parçası olduk. Allah'ın izniyle Zeytinburnu'nun desteğiyle 2023 yılında da aynı anlayışla, aynı bakış açısıyla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.