Başkan Erdoğan cumartesi günü Ordu'daki açılışın ardından Yeşilyurt ailesinin evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Ordu'daydı. Hem toplu açılış törenine katıldı hem de fındık fiyatlarını açıkladı. Törenin ardından kendisini çaya davet eden Yeşilyurt ailesinin isteğini kırmadı. Ailenin, Selimiye Mahallesi'ndeki apartmanına yaptığı ziyarette gülümseten anlar yaşandı. Ziyaretin kendilerini onurlandırdığını söyleyen Nizamettin Yeşilyurt, "4 yıl önce Başkan Erdoğan'ı çay içip sohbet etmeye davet ettik. Ancak yoğun programları dolayısıyla gelememişti. Bu son geldiğinde bizi unutmamış. Davete icabet etti. Sohbet ettik güzel bir ortam oldu" diyerek mutluluğunu anlattı. 84 yaşındaki Selahattin Yeşilyurt ise "Ziyaretten memnun olduk. Kendisini biz aileden biri olarak görüyoruz. Oturduk sohbet ettik" ifadesini kullandı.



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