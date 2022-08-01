Başkan Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin 4 yıllık hayalini gerçekleştirdi: Biz aileden biliyoruz



'FINDIK İLE İLGİLİ MUHABBETLER, ŞAKALAR OLDU'

Fındık ile ilgili sohbet edildiğini ifade eden Yeşilyurt, sözlerine şöyle devam etti: "Çok farklı bir duygu. Gelen kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olması ayrı bir gurur verici. Yani herkese nasip olacak bir şey değil. O an zaten bir şaşkınlık vardı üzerimizde. Ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Ama mutluluk, heyecan, hepsi birbirine karıştı. Belirli bir program olmadığı için Ordumuzun en önemli konularından fındık ile ilgili muhabbetler, şakalar oldu. Onun haricinde aileyi tanıttı, kendisi ne yaptıklarını anlattı. İyi bir aile ortamı gibiydi, siyasi bir ortam değildi. Daha önceki geldiği dönemlerle şu anki dönem arasında kendi azminden hiçbir şey kaybetmemiş. Belki yorgun bir hali var ama hala o günkü heyecan ve azimle hizmet için canla başla çalıştığını gördüm."