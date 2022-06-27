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    • Güncel
    • 27.06.2022 06:58
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    • 27.06.2022 07:03
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    MİT'in yakaladığı Yunan casus Mohammad Amar Ampara'nın ifadesi ortaya çıktı

    Yunanistan için Türkiye aleyhinde casusluk faaliyeti yürütürken MİT tarafından yakalanan Mohammad Amar Ampara, Türkiye’nin sınır güvenliğine ilişkin bilgileri Yunanistan istihbarat elemanlarına aktardığını itiraf etti.

    Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım

    Yunanistan için Türkiye aleyhinde casusluk faaliyeti yürütürken MİT'in operasyonuyla yakalanan Suriye ve Yunanistan vatandaşı Mohammed Amar Ampara tutuklandı. Ampara ifadesinde, Yunanistan istihbaratına Türkiye'nin sınır güvenliği ve Mersin'de yaşayan Suriyeli kişilerle ilgili bilgi verdiğini anlattı.



    MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Yunanistan'da yaşayan ve iş adamı gibi Türkiye'ye gelen Suriye-Yunanistan çifte vatandaşı Mohammad Amar Ampara'nın (67) Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) ile ilişki içerisinde olduğunu tespit etti.

    Yunan istihbaratçıların verdiği cep telefonu hattı ve e-posta adresini kullandığı belirlenen Ampara, yapılan takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ampara, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin Güvenliği, siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri paylaşma, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Yunanistan istihbaratına çalışan casusun emniyetteki ifadesine ulaştı. 2001'de Yunanistan vatandaşlığı aldıktan sonra ailesiyle orada yaşamaya başladıklarını anlatan Ampara, 2014'de kadar Atina'da çalıştığını, 2014'de eşinin Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığını anlattı. Casus Ampara, "Yunan istihbaratçılar, Türkiye sınırlarında çok sayıda polislerin olup olmadığını, güvenlik kameraların bulunup bulunmadığını, köpeklerin sınır kapılarında aramalarda bulunup bulunmadığını sordular ve hatta bundan sonraki tüm görüşmelerimizde bu soruyu sürekli bana soruyorlardı. Türkiye'nin sınır güvenlik hattında alınan tedbirleri detayları ile öğrenmek istiyorlardı. Ben de bildiklerimi anlatıyordum" dedi.



        TÜRKİYE'DEN KONUM PAYLAŞMIŞ
        Ampara, "Bana hattı ile birlikte tuşlu küçük ve yeni bir telefon vererek benle iletişime geçecekleri zaman bu telefonu kullanmam gerektiğini söylediler. Bu esnada Kriaki telefonumu alarak kendi numarasını Kriakos erkek ismi ile kaydetti. Daha sonra ise Nicos, benim kullandığım telefonu alarak kendisini Sofia kadın ismi ile kayıt etti. Sonra buradan ayrıldım" diye konuştu.

        Yunan istihbaratçıların kendisinden Mersin'de DEAŞ'la bağlantılı Anas S. hakkında araştırma yapmasını istediğini anlatan Ampara, "Mersin'de Anas S.'nin açtığı spor salonunun adresini ve koordinatını Yunan istihbaratçılarına gönderdim. Ayrıca Yunan istihbaratçıları Mersin Limanı'nda gemi lojistik firmasının sahibini bana sordular, ben de Suriye uyruklu Ali D.'nin bilgilerini ve numarasını istihbaratçılarla paylaştım" ifadelerini kullandı. Bu arada casus Ampara'nın DEAŞ'a katılan eşinin 2017'de Rakka'ya yapılan hava saldırısı sırasında öldüğü belirtildi.



        DEAŞ ÜYELERİNE PARA GÖNDERMİŞ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Casus Ampara'nın, Yunan istihbaratçılarının bilgisi dahilinde DEAŞ mensuplarına yapılacak para havalelerinin ulaştırılmasını sağladığı, bu kapsamda eşinin talebi üzerine Rakka'da faaliyet gösteren DEAŞ mensubu Şeyh Yassin'in Fas'ta yaşayan eşine para gönderdiği belirlendi. 2020'de Yunan istihbaratçılarının talebi kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı Gıda İhtisas Sanayici ve İş Adamları Demeği Yönetim Kurulu eski yedek üyesi Bilal A.'ya ait ilişkin tahkikat yaptığı tespit edildi.

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        Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım
        Haberler Güncel MİT'in yakaladığı Yunan casus Mohammad Amar Ampara'nın ifadesi ortaya çıktı
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