MİT'in yakaladığı Yunan casus Mohammad Amar Ampara'nın ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan için Türkiye aleyhinde casusluk faaliyeti yürütürken MİT'in operasyonuyla yakalanan Suriye ve Yunanistan vatandaşı Mohammed Amar Ampara tutuklandı. Ampara ifadesinde, Yunanistan istihbaratına Türkiye'nin sınır güvenliği ve Mersin'de yaşayan Suriyeli kişilerle ilgili bilgi verdiğini anlattı.
MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Yunanistan'da yaşayan ve iş adamı gibi Türkiye'ye gelen Suriye-Yunanistan çifte vatandaşı Mohammad Amar Ampara'nın (67) Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) ile ilişki içerisinde olduğunu tespit etti.
Yunan istihbaratçıların verdiği cep telefonu hattı ve e-posta adresini kullandığı belirlenen Ampara, yapılan takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ampara, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin Güvenliği, siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri paylaşma, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Yunanistan istihbaratına çalışan casusun emniyetteki ifadesine ulaştı. 2001'de Yunanistan vatandaşlığı aldıktan sonra ailesiyle orada yaşamaya başladıklarını anlatan Ampara, 2014'de kadar Atina'da çalıştığını, 2014'de eşinin Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığını anlattı. Casus Ampara, "Yunan istihbaratçılar, Türkiye sınırlarında çok sayıda polislerin olup olmadığını, güvenlik kameraların bulunup bulunmadığını, köpeklerin sınır kapılarında aramalarda bulunup bulunmadığını sordular ve hatta bundan sonraki tüm görüşmelerimizde bu soruyu sürekli bana soruyorlardı. Türkiye'nin sınır güvenlik hattında alınan tedbirleri detayları ile öğrenmek istiyorlardı. Ben de bildiklerimi anlatıyordum" dedi.