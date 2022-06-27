MİT'in yakaladığı Yunan casus Mohammad Amar Ampara'nın ifadesi ortaya çıktı





TÜRKİYE'DEN KONUM PAYLAŞMIŞ

Ampara, "Bana hattı ile birlikte tuşlu küçük ve yeni bir telefon vererek benle iletişime geçecekleri zaman bu telefonu kullanmam gerektiğini söylediler. Bu esnada Kriaki telefonumu alarak kendi numarasını Kriakos erkek ismi ile kaydetti. Daha sonra ise Nicos, benim kullandığım telefonu alarak kendisini Sofia kadın ismi ile kayıt etti. Sonra buradan ayrıldım" diye konuştu.

Yunan istihbaratçıların kendisinden Mersin'de DEAŞ'la bağlantılı Anas S. hakkında araştırma yapmasını istediğini anlatan Ampara, "Mersin'de Anas S.'nin açtığı spor salonunun adresini ve koordinatını Yunan istihbaratçılarına gönderdim. Ayrıca Yunan istihbaratçıları Mersin Limanı'nda gemi lojistik firmasının sahibini bana sordular, ben de Suriye uyruklu Ali D.'nin bilgilerini ve numarasını istihbaratçılarla paylaştım" ifadelerini kullandı. Bu arada casus Ampara'nın DEAŞ'a katılan eşinin 2017'de Rakka'ya yapılan hava saldırısı sırasında öldüğü belirtildi.