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    • 25.06.2022 23:11
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    • 25.06.2022 23:24
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    MİT'in Yunan casus Mohammed Amar Ampara'yı paketlediği operasyonun detayları: "Devamı gelecek Yunanistan konuyu takip ediyor"

    Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın elemanı Mohammed Amar Ampara, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından paketlendi. Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonuna dair gelişmeler merak edilirken A Haber çarpıcı detaylara ulaştı. A Haber'in Yunanistan'da görev yapan muhabiri İlker Tahsin, bu olayın devamının geleceğini belirterek, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı konuyu takip ediyor" ifadelerini kullandı.

    Devamı gelecek Yunanistan konuyu takip ediyor

    Milli İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına çalışan Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı deşifre etti.



    Yapılan uzun soluklu araştırmalar ve elde edilen bilgiler neticesinde, zanlının sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgiler derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıktı.

    Zanlının iş adamı gibi davranıp ticari ilişkiler adı altında Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da Yunan istihbarat birimlerine casusluk faaliyeti yaptığı tespit edildi.



    19 MAYIS'TA GAZİANTEP'TE PAKETLENDİ
    A Haber, Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonuyla ilgili detaylara ulaştı. Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara, 19 Mayıs'ta Gaziantep'te yakalandı.

    "DEVAMI GELECEK, YUNANİSTAN KONUYU TAKİP EDİYOR"
    Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi.

    Tahsin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı konuyu takip edeceklerini, nereye kadar gideceklerini görmek istediklerini söyledi." ifadelerine yer verdi.



    "ADALAR KONUSU ANCAK MASADA ÇÖZÜLÜR"
    Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Yunanistan'a dair değerlendirmelerinde Yunanistan'ın nankörlüğünü ifade ederken, "Türkiye size düşman değil. Sizin nüfusunuz bizi almaya yetmez. Adalar konusunu ancak masaya oturarak çözebiliriz." diyerek diyalog vurgusu yaptı.

    Caşın, açıklamalarının devamında Ukrayna'nın bugün yaşadığı durumu ele alarak, ABD'nin Yunanistan'ın arkasında durmayacağının altını çizdi.




        BATI YUNAN'I TÜRKİYE'Yİ TAHRİK ETMESİ İÇİN DESTEKLİYOR
        Siyaset Bilimci Prof. Dr. İfran Kaya Güler, "Türkiye eski Türkiye değil, kendi ajandası var. Türkiye'ye siyasi iktidarsızlık, ekonomik iktidarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Batı Yunanistan'ı Türkiye'yi tahrik etmesinde destekliyor. Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyorlar. Burada da başrollerden biri Yunanistan" dedi.



        YUNAN CASUS TSK UNSURLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAMIŞ
        Yunan casusu Ampara'nın Türkiye'ye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Casusun sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıkarıldı.

        TÜRKİYE'DEKİ SURİYELER İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞ
        Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

        İKİ TÜRK BAYRAĞI ARASINDA ELLERİ KELEPÇELİ
        MİT'in yaptığı izleme ve delillendirme faaliyetleri sonrasında Mohammed Amar Ampara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Yunan casus, iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.
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        Haberler Güncel MİT'in Yunan casus Mohammed Amar Ampara'yı paketlediği operasyonun detayları: "Devamı gelecek Yunanistan konuyu takip ediyor"
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