MİT'in Yunan casus Mohammed Amar Ampara'yı paketlediği operasyonun detayları: "Devamı gelecek Yunanistan konuyu takip ediyor"





"ADALAR KONUSU ANCAK MASADA ÇÖZÜLÜR"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Yunanistan'a dair değerlendirmelerinde Yunanistan'ın nankörlüğünü ifade ederken, "Türkiye size düşman değil. Sizin nüfusunuz bizi almaya yetmez. Adalar konusunu ancak masaya oturarak çözebiliriz." diyerek diyalog vurgusu yaptı.



Caşın, açıklamalarının devamında Ukrayna'nın bugün yaşadığı durumu ele alarak, ABD'nin Yunanistan'ın arkasında durmayacağının altını çizdi.