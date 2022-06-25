MİT'in Yunan casus Mohammed Amar Ampara'yı paketlediği operasyonun detayları: "Devamı gelecek Yunanistan konuyu takip ediyor"

Milli İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına çalışan Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı deşifre etti.
Yapılan uzun soluklu araştırmalar ve elde edilen bilgiler neticesinde, zanlının sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgiler derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıktı.
Zanlının iş adamı gibi davranıp ticari ilişkiler adı altında Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da Yunan istihbarat birimlerine casusluk faaliyeti yaptığı tespit edildi.
19 MAYIS'TA GAZİANTEP'TE PAKETLENDİ
A Haber, Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonuyla ilgili detaylara ulaştı. Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara, 19 Mayıs'ta Gaziantep'te yakalandı.
"DEVAMI GELECEK, YUNANİSTAN KONUYU TAKİP EDİYOR"
Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi.
Tahsin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı konuyu takip edeceklerini, nereye kadar gideceklerini görmek istediklerini söyledi." ifadelerine yer verdi.
"ADALAR KONUSU ANCAK MASADA ÇÖZÜLÜR"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Yunanistan'a dair değerlendirmelerinde Yunanistan'ın nankörlüğünü ifade ederken, "Türkiye size düşman değil. Sizin nüfusunuz bizi almaya yetmez. Adalar konusunu ancak masaya oturarak çözebiliriz." diyerek diyalog vurgusu yaptı.
Caşın, açıklamalarının devamında Ukrayna'nın bugün yaşadığı durumu ele alarak, ABD'nin Yunanistan'ın arkasında durmayacağının altını çizdi.