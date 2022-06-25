MİT'ten bir darbe de Yunan'a: Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunan Muhammed Amar Ampara yakalandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.
ATİNA TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIYORDU
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.
Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi.