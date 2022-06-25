MİT'ten bir darbe de Yunan'a: Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunan Muhammed Amar Ampara yakalandı

ATİNA TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIYORDU



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.