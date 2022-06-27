Haberler Haber Videoları ''Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım...'' Yunan casus Mohammad Amar Ampara itirafı sonrası tutuklandı

''Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım...'' Yunan casus Mohammad Amar Ampara itirafı sonrası tutuklandı

''Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım...'' Yunan casus Mohammad Amar Ampara itirafı sonrası tutuklandı
27.06.2022 10:43

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Yunanistan için Türkiye aleyhinde casusluk faaliyeti yürütürken MİT tarafından yakalanan Mohammad Amar Ampara, Türkiye’nin sınır güvenliğine ilişkin bilgileri Yunanistan istihbarat elemanlarına aktardığını itiraf etti. Ampara, "Yunan istihbaratçılar, Türkiye sınırlarında çok sayıda polislerin olup olmadığını, güvenlik kameraların bulunup bulunmadığını, köpeklerin sınır kapılarında aramalarda bulunup bulunmadığını sordular ve hatta bundan sonraki tüm görüşmelerimizde bu soruyu sürekli bana soruyorlardı. Türkiye'nin sınır güvenlik hattında alınan tedbirleri detayları ile öğrenmek istiyorlardı. Ben de bildiklerimi anlatıyordum" dedi.

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