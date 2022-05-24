Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2022 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 12:35
    ABONE OL

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Filistin ve İsrail ziyareti! 15 yıl sonra bir ilk!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de ikili görüşmeler yapacak. Mevkidaşı Riyad Malki ile bir araya gelecek olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor. Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e dönük olarak 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.

    15 yıl sonra bir ilk!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi.

    Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

    Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.

    Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

        Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

        15 YIL SONRA BİR İLK
        Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

        İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e dönük olarak 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.

        BÜYÜKELÇİ ATANACAK MI?
        Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

            ERDOĞAN HERZOG GÖRÜŞMESİ İLE BAŞKA BİR SEYİR BAŞLADI
            Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan mart ayında İsrailli mevkidaşı Yitzak Herzog ile Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirmiş ve normalleşmeye ilişkin adımların süreceği sinyalini vermişti. Ardından da Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili de Herzog'u arayarak derhal son verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı paylaşımda son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etmişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dehşet! Merhaba dediği adam hayatının şokunu yaşattı
            Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Filistin ve İsrail ziyareti! 15 yıl sonra bir ilk!
                SON DAKİKA