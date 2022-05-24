Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Filistin ve İsrail ziyareti! 15 yıl sonra bir ilk!

ERDOĞAN HERZOG GÖRÜŞMESİ İLE BAŞKA BİR SEYİR BAŞLADI

Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan mart ayında İsrailli mevkidaşı Yitzak Herzog ile Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirmiş ve normalleşmeye ilişkin adımların süreceği sinyalini vermişti. Ardından da Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili de Herzog'u arayarak derhal son verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı paylaşımda son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etmişti.

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