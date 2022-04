Adalet Bakanı Bozdağ'dan cezaevlerine ilişkin açıklama: Her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz

"HER TÜRLÜ DENETİME AÇIK BİR İNFAZ SİSTEMİ UYGULUYORUZ"

Bozdağ, her şeyin daha iyi olması, demokratik hukuk devleti kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işlemesinin en büyük arzu olduğunu vurgulayarak, "Cezaevlerindeki infaz uygulamaları, anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, anayasaya ve hukuka uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir kimsenin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların her birinin can emniyetinden birinci derecede devletin sorumlu olduğunu dile getiren Bozdağ, cezaevi yönetimlerinin ve infaz koruma memurlarının her bir tutuklu ve hükümlüye ailesinin devlete emaneti gibi baktığını ifade etti.

"İDDİALARIN NEREDEYSE YÜZDE 100'Ü ASILSIZ ÇIKTI"

İnfaz koruma memurlarını, cezaevi yönetimlerini ve bunlardan sorumluların iftiralarla karalanmaya çalışıldığına dair haberlerin hemen hemen her gün yapıldığına işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımızın, yönetimlerinin karalanmasına, kirletilmesine, yıpratılmasına bugüne kadar izin vermedik. Adalet Bakanı olarak bundan sonra da bu iftiraların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. İşin aslı var mı yok mu araştıracağız. Bugüne kadar da hep araştırdık. Ne kadar kamuoyunda haber çıkıyorsa o haberlerin hepsini takip eden bir ekip kurduk Adalet Bakanlığında. Anında inceliyor ve bu haberlerle ilgili ne kadar doğru ne kadar eğri bunları şeffaf bir şekilde Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlıyoruz ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktı. Bu iftiraları atanlar, bu yalan haberleri yayanlar yüzü kızarıp bir defa dahi özür dilemediler."