2022 Üç aylar (Recep Ayı) mesajları: Resimli, yeni üç aylar mesajları, sözleri! Eş, dost, akraba için kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı...

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları en mübarek aylardandır. Bu aylarda herkes sevdiklerine mesaj yoluyla kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı sözler göndermek istiyor. Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte 2022 Üç aylar (Recep Ayı) mesajlarına haberimizde yer verdik. Resimli, yeni üç aylar mesajları, sözlerini sizler için derledik. İşte sosyal medyada da paylaşabileceğiniz resimli üç aylar mesajları ve sözleri...
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2022
Üç aylar Recep ayıyla başlamaktadır. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle idrak edilecek. 4 Mart'ta da Şaban ayı ve son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.
Ramazan ayı1 Mayıs'ta sona erecek. Böylelikle üç aylar da bitmiş olacak.
Bu yılın ilk kandili de Regaip Kandili. Regaip Kandili3 Şubat tarihinde idrak edilecek.
2022 ÜÇ AYLAR MESAJLARI RESİMLİ
Peygamber efendimizin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.
Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...
Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…