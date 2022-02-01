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    • 01.02.2022 21:30
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    2022 Üç aylar (Recep Ayı) mesajları: Resimli, yeni üç aylar mesajları, sözleri! Eş, dost, akraba için kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı...

    Üç Aylar için az bir süre kala eşine, dostuna, arkadaşına, akrabasına kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı resimli, yeni üç aylar mesajları, sözleri göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. 2022 Üç aylar mesajları haberimizde! 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili de üç aylar içerisinde idrak edilecek. Recep ayıyla başlayan üç aylar, Ramazan ayının bitişiyle son bulacak. İşte en güzel, en anlamlı Üç Aylar (Recep Ayı) mesajları ve sözleri...

    2022 Üç aylar Recep Ayı mesajları

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları en mübarek aylardandır. Bu aylarda herkes sevdiklerine mesaj yoluyla kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı sözler göndermek istiyor. Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte 2022 Üç aylar (Recep Ayı) mesajlarına haberimizde yer verdik. Resimli, yeni üç aylar mesajları, sözlerini sizler için derledik. İşte sosyal medyada da paylaşabileceğiniz resimli üç aylar mesajları ve sözleri...

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2022

    Üç aylar Recep ayıyla başlamaktadır. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle idrak edilecek. 4 Mart'ta da Şaban ayı ve son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.

    Ramazan ayı1 Mayıs'ta sona erecek. Böylelikle üç aylar da bitmiş olacak.

    Bu yılın ilk kandili de Regaip Kandili. Regaip Kandili3 Şubat tarihinde idrak edilecek.

    2022 ÜÇ AYLAR MESAJLARI RESİMLİ

    Peygamber efendimizin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

    Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

    İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...
    Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

        Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

        İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun...

        Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

        Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

        ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

        Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        ÜÇ AYLAR ORUCU VAR MI, KAÇ GÜN TUTULUR?

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
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