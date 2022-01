CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu savunurken rezil olan Fazıl Say'a sert tepki: CHP şakşakçısı bir şarlatan!

CHP ŞAKŞAKÇISI BİR ŞARLATAN

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili haddi aşan bir açıklama yapan Fazıl Say'a tepki gösterdi. Yalçın, ''Devlet Bahçeli alerjisinin dengesini bozduğu bazı sosyalist sanatçı taslakları, gerek mayaları gerekse cibiliyetleri icabı sadece hakaret ve karalamaya başvuruyor. Çalgıcı Fazıl Say da bu dengesiz zavallılardan biri. Çalgıcı Say, "Sanat halk için değil, halt içindir." düsturunun en pespaye numunelerinden biri olduğunu Genel Başkanımız hakkındaki hadsiz tweeti ile ortaya koydu. Bizim nezdimizde CHP şakşakçısı bir şarlatandan öteye değer ifade etmeyen Say, artık fuzuli sayılmaktadır.'' dedi.

