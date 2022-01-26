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    • Güncel
    • 26.01.2022 12:11
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    • 26.01.2022 12:38
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    CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu savunurken rezil olan Fazıl Say'a sert tepki: CHP şakşakçısı bir şarlatan!

    24 Ocak günü İstanbullular kar kabusu yaşarken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Balıkçı Kahraman isimli restoranda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık keyfi yapıyordu. Piyanist Fazıl Say fotoğrafın eskiye ait olduğunu, İmamoğlu'nun kendisiyle birlikte olduğunu iddia ederek dalga geçmişti. Gerçekler ortaya çıkınca özür dilemeyen piyanist üstüne savunmaya geçti. Attığı tweette Devlet Bahçeli'nin ismini geçiren Say'a MHP'den de sert tepki geldi.

    takvim.com.tr
    CHP şakşakçısı bir şarlatan!

    İstanbul kara teslim olmuşken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi büyük tepki topladı.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    CHP'li muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, hem görüntüler ortaya çıktı hem de İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.

    DALGA GEÇEYİM DERKEN ALAY KONUSU OLDU
    Fazıl Say, dalga geçerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restorana gitmediğini iddia etti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıkınca Say da diğerleri gibi alay konusu oldu.


    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, ''Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir.

        Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali'nin de selamları var!'' ifadelerine yer verdi. Say'ın paylaşımı hem tepki çekti hem de alay konusu oldu.

        ÖNEMLİ OLAN GAYRETMİŞ
        Gerçekler ortaya çıkmasına rağmen Say ne paylaşımını sildi, ne de özür diledi. Ünlü piyanist bununla da kalmayarak yaşananları hafifletmeye çalışmak için yeni bir paylaşımda bulundu.

        Say, yaptığı paylaşımda, "NewYork'a yeni taşınmıştım. 1996 kışı. O günler, orada olanlar hatırlayacaktır o kışı. 2-3 gün kesintisiz kar yağmış, ardından dondurucu soğuklar başlamıştı. Haftalarca hayat durmuş, yolların hepsinin açılması günlerce sürmüştü. Bu NewYork'da da böyle. Doğrusu; önemli olan gayret." ifadelerini kullandı.


        YANGINLARDA HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ KAR YAĞIŞINI ESARETE DÖNÜŞTÜREN İBB'YE KARŞI KAFASINI KUMA GÖMDÜ
        Yaz aylarında çıkan yangınlarda hükümete karşı başlatılan kirli algı operasyonlarına destek veren Fazıl Say, İstanbul'un yaşadığı 24 Ocak kar rezaletine tek bir ses çıkarmadı.



            BİZDEKİ YANGINDA GÖSTERİLEN GAYRETİ NİYE GÖRMEDİN?
            Say'ın bu yaklaşımı sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyada CHP yandaşı piyanisttin o dönem attığı bir tweeti paylaşan bir kullanıcı, "ABD'de orman yangını çıkmış haftalarca devam etmişti. Bizdeki yangında gösterilen gayreti niye görmedin?" diyerek tepki gösterdi.


            MHP'DEN SERT TEPKİ
            Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili haddi aşan bir açıklama yapan Fazıl Say'a tepki gösterdi.



            CHP ŞAKŞAKÇISI BİR ŞARLATAN
            Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili haddi aşan bir açıklama yapan Fazıl Say'a tepki gösterdi. Yalçın, ''Devlet Bahçeli alerjisinin dengesini bozduğu bazı sosyalist sanatçı taslakları, gerek mayaları gerekse cibiliyetleri icabı sadece hakaret ve karalamaya başvuruyor. Çalgıcı Fazıl Say da bu dengesiz zavallılardan biri. Çalgıcı Say, "Sanat halk için değil, halt içindir." düsturunun en pespaye numunelerinden biri olduğunu Genel Başkanımız hakkındaki hadsiz tweeti ile ortaya koydu. Bizim nezdimizde CHP şakşakçısı bir şarlatandan öteye değer ifade etmeyen Say, artık fuzuli sayılmaktadır.'' dedi.

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            CHP şakşakçısı bir şarlatan!
            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu savunurken rezil olan Fazıl Say'a sert tepki: CHP şakşakçısı bir şarlatan!
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