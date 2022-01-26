CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu savunurken rezil olan Fazıl Say'a sert tepki: CHP şakşakçısı bir şarlatan!

İstanbul kara teslim olmuşken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi büyük tepki topladı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP'li muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, hem görüntüler ortaya çıktı hem de İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.
DALGA GEÇEYİM DERKEN ALAY KONUSU OLDU
Fazıl Say, dalga geçerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restorana gitmediğini iddia etti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıkınca Say da diğerleri gibi alay konusu oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, ''Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir.